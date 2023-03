Tom Egbers presenteert niet, zijn vrouw stopt als voorzitter meldpunt

Er heerst een machocultuur op de redactie van NOS Sport waarbij vrouwen en mensen van kleur zich onveilig voelen, en meldingen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag niet serieus worden behandeld. Uit onderzoek van de Volkskrant bleek vrijdag dat de hoofdredactie jarenlang niet ingreep, ondanks dat er verschillende signalen waren van ongepast gedrag.

Gert van ’t Hof verving zondagavond Tom Egbers als presentator van Studio Sport. Egbers werd genoemd in het Volkskrant-artikel. Hij zou het hebben aangelegd met een 22-jarige stagiaire. Nadat de affaire werd beëindigd, escaleerde de situatie en begon Egbers de vrouw te pesten. In het bijzijn van meerdere collega’s noemde hij haar “de as van het kwaad”, “het vergif” en “serpent”. Deze medewerker deed eind 2009 melding van de situatie bij de hoofdredactie, maar er volgden geen maatregelen.

Mores, het landelijke meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in Nederlandse culturele en creatieve sector het hele weekend onbereikbaar. Janke Dekker, de vrouw van Tom Egbers, treedt per direct terug als voorzitter van Mores.

‘Zo is Jack’

In de Volkskrant vertelde oud-presentatrice Aïcha Marghadi dat presentator Jack van Gelder wilde dat ze bij hem in bad kwam zitten toen ze vroeg of hij haar mentor wilde zijn. Hoofdredacteur Maarten Nooter lachte de melding weg met de woorden: “Ja, zo is Jack”. Ook andere NOS-medewerkers bevestigen de verhalen van de giftige cultuur. In totaal sprak de krant met 32 medewerkers, oud-medewerkers en andere betrokkenen.

Oud-wielrenster Marijn de Vries was enige tijd analist bij NOS Sport en schreef dit weekend in haar NRC-column dat ook zij ongepast had ervaren en gemeld bij de hoofdredactie, maar dat er niet werd ingegrepen.

Hoofdredactie stapt op termijn op

De hoofdredactie van NOS Sport heeft laten weten zich ‘op termijn op te stappen’. Niet per direct, want dan zou de continuïteit van de programma’s in gevaar komen. Sommige leden van de hoofdredactie zitten al bijna twintig jaar op hun post. Volgens de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen zou het beter zijn als de NOS Sport hoofdredactie wel direct het veld zou ruimen. Dat zei voorzitter Inge te Brake zaterdag in het NOS Radio 1 Journaal.

Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten zegt dat de gebeurtenissen bij NOS Sport staan “voor een veel breder probleem in Hilversum”. Bruning pleit voor veiligere werkomstandigheden. “Dan gaat het om een open cultuur op de werkvloer, betere medezeggenschap en betere contracten.”

