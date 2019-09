Toezichthouder ACM blokkeert fusie PostNL en Sandd

De voorgenomen samensmelting van postbedrijven PostNL en Sandd gaat als het aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ligt niet door. De toezichthouder verleent geen vergunning voor de overname.

De twee postbedrijven hebben nu toestemming aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gevraagd voor samenvoeging van de netwerken. Bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de ACM stelt dat met de voorgenomen overname van Sandd door PostNL een monopolist op het gebied van postbezorging ontstaat. “Mensen, bedrijven en overheden zullen daardoor meer gaan betalen voor het versturen van post. Na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van de overname zijn wij daarom tot de conclusie gekomen dat we geen vergunning kunnen verlenen.”

In februari dit jaar kondigde PostNL aan zijn enige overgebleven concurrent over te nemen voor 130 miljoen euro. Op de krimpende postmarkt in Nederland zou niet langer ruimte zijn voor twee postbezorgers.

Alternatief

Eerder probeerden grote bedrijven de fusie al te voorkomen met een alternatief plan. De bedrijven zijn verenigd in de Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP). De VGP liet onderzoek doen naar het idee om een heffing in te voeren op alle post als alternatief voor de fusie. Zo kan de steeds duurder wordende Universele Postdienst toch in de lucht worden gehouden.

Postbezorging zou niet meer rendabel zijn als PostNL en Sandd niet fuseren tot monopolist. Maar volgens grote bedrijven die nog altijd veel post versturen is er een andere weg.