Toekomst abortuspil in VS onzeker na rechterlijk vonnis

De strijd tegen abortus wordt in de Verenigde Staten vooral via de rechter gevoerd, en in die strijd hebben de tegenstanders de grootste overwinning behaald sinds het Amerikaanse Hooggerechtshof in juni 2022 het landelijke recht op abortus schrapte. Een rechter in Texas oordeelde vrijdag dat de abortuspil mifepristone van de markt gehaald moet worden, in afwachting van een rechtszaak tegen de beslissing van geneesmiddelenautoriteit FDA uit 2000 om dat medicijn toe te staan.

De beslissing zou over zeven dagen ingaan, om de overheid de kans te geven in beroep te gaan. Of het medicijn dat in meer dan de helft van de abortussen in de VS wordt gebruikt daarna nog legaal is, is volledig onduidelijk. Een uur na de uitspraak in Texas kwam een rechter in de staat Washington namelijk met een vonnis dat de FDA opdraagt om mifepristone juist op de markt te houden.

De geneesmiddelenautoriteit dreigt straks dus aan twee vonnissen te moeten voldoen, die elkaar lijnrecht tegenspreken. Waarschijnlijk volgt nog een lang juridisch gevecht, dat dan zal eindigen bij het Hooggerechtshof, dat in zijn huidige samenstelling door conservatieve rechters wordt gedomineerd.

Taboe doorbroken

Hoe dan ook betekent het oordeel in Texas dat er een taboe doorbroken is. Het is voor het eerst dat een rechter het professionele oordeel van de FDA over de toelaatbaarheid van een geneesmiddel in twijfel trekt.

Voorstanders van het recht op abortus vrezen dat hiermee een kat-en-muisspel in gang is gezet, gedicteerd door actiegroepen tegen abortus. Zoals Jamila Perritt, voorzitter van de actiegroep Physicians for Reproductive Health, onlangs zei tegenover publieke omroep NPR: “Als ze het nu op mifepristone gemunt hebben, geloof mij maar, dan richten ze zich daarna op misoprostol. Het eindigt niet met dit ene medicijn.”

Daarmee refereert Perritt aan de andere werkzame stof die gebruikt wordt bij het opwekken van abortussen. Wat vaak ‘de abortuspil’ genoemd wordt, zijn eigenlijk twee verschillende soorten pillen, met de werkzame stoffen mifepristone en misoprostol, die in combinatie goede resultaten opleveren. Inmiddels gebeurt meer dan de helft van de abortussen in de VS niet meer met de traditionele curettage, waarbij de embryo als het ware weggezogen wordt, maar met medicatie.

Mocht mifepristone verboden worden, dan zullen artsen er waarschijnlijk pragmatisch voor kiezen om alleen nog misoprostol voor te schrijven. Dat is de procedure die de Wereldgezondheidsorganisatie ook aanraadt voor gevallen waarin mifepristone niet beschikbaar is.

In sommige gevallen schrijven Amerikaanse artsen dat nu ook al voor, omdat dat dat iets goedkoper is, en veel Amerikanen geen zorgverzekering hebben. Een abortus met alleen misoprostol levert gemiddeld wel iets meer extra bijwerkingen op, en is iets minder effectief dan de combinatie van de twee medicijnen. Dus actiegroepen en medici zullen het er niet bij willen laten zitten, al was het maar uit principe.

Opportunistisch argument

De klager in de huidige rechtszaak, de conservatieve actiegroep Alliance for Hippocratic Medicine, beweerde dat de FDA niet de juiste procedure heeft gevolgd toen ze mifepristone in het jaar 2000 toeliet tot de markt. Een opportunistisch argument, volgens voorstanders van het recht van abortus. Zelfs áls er destijds wat schortte aan de procedure, dan heeft ruim twintig jaar uitvoerig gebruik zonder noemenswaardige complicaties inmiddels wel bewezen dat die medicijnen veilig en effectief zijn.

Maar de rechter in Texas, de door president Trump benoemde Matthew Kacsmaryk en met een zeer conservatieve staat van dienst, schaarde zich grotendeels achter de klagers, al hadden die gehoopt dat hij het medicijn direct in zou trekken. Ze hadden deze rechter, die bekendstaat om zijn anti-abortus opvattingen, min of meer uitgekozen. De Alliance for Hippocratic Medicine werd vorig jaar speciaal voor deze rechtszaak opgericht in een district waar Kacsmaryk de enige rechter is, kennelijk om zich ervan te verzekeren dat hun zaak door hem zou worden behandeld.

Het conflicterende oordeel door de rechter in Washington kwam niet toevallig vlak na de uitspraak in Texas. Die zaak was uit voorzorg aangespannen door enkele Democratische openbaar aanklagers.

Juridisch steekspel

Hoe dit juridische steekspel afloopt, durft niemand te voorspellen. Een alternatief zou zijn dat de FDA de procedure die in 2000 tot toelating van mifepristone leidde, helemaal overdoet. Maar dan zou het zich neerleggen bij het feit dat het rechterlijke oordeel boven het medisch-professionele oordeel gaat, en daarmee allerlei actiegroepen aanmoedigen, zo is de vrees in sommige kringen.

Als mifepristone inderdaad van de markt verdwijnt, al dan niet tijdelijk, toont het in ieder geval aan dat actiegroepen ook na het schrappen van Roe v. Wade nog mogelijkheden hebben om de toegang tot abortus verder te beperken.

Dat arrest garandeerde Amerikaanse vrouwen tussen 1973 en 2022 het recht op een abortus. Met het vervallen ervan werd de regulering van abortus weer een zaak van de politiek. Omdat de landelijke politiek wat dit onderwerp betreft al jaren in een patstelling verkeert, kwam het er in de praktijk op neer dat iedere staat zijn eigen beleid kon gaan maken. Sindsdien hebben veel conservatieve staten het recht op abortus helemaal afgeschaft of ernstig ingeperkt.

Maar de beslissing van de Texaanse rechter heeft ook gevolgen voor de beschikbaarheid van abortuspillen voor inwoners van staten die het recht op abortus juist garanderen. Daarnaast snijdt ze een sluiproute af voor vrouwen die in conservatieve staten wonen, en die nu nog een abortus kunnen krijgen door via de post medicatie te bestellen.

