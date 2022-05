Toch nog even feest op Leidseplein na overwinning Ajax: ‘Femke zal wel spijt hebben’

Vlak voordat de 4-0 voor Ajax valt, staat Zev Leeuwin (26) met zijn vrienden onder de overkapping van Café Reijnders op het Leidseplein van een biertje te genieten. Hij heeft 3-0 voorspeld als uitslag van de landskampioenswedstrijd tussen Ajax en Heerenveen. Voor een optimaal feestje moet de stand dus niet veranderen.

De twintiger, die in de buurt woont, baalt er wel van dat zijn club bij overwinning niet traditioneel gehuldigd kan worden in de Amsterdamse binnenstad. Burgemeester Femke Halsema besloot maandag dat een feest op Museumplein er niet in zat vanwege een tekort aan beveiliging.

“Slecht", vindt Leeuwin de beslissing. Hij krijg bijval van zijn vrienden, die vinden dat een feestelijke huldiging na twee jaar corona wel op zijn plek zou zijn. Leeuwin heeft over de afloop van deze avond nog wel een voorspelling: “De supporters komen natuurlijk toch en dan gaat de ME het beëindigen.”

Vuurwerk

Zo ongeveer voor Leeuwins neus herinnert een zwartgeblakerde parasol aan het supportersfeestje dat zich hier voor de wedstrijd voltrok. Uiteindelijk trok een menigte Ajax-fans in colonne door de Leidsestraat. Het centrum was vanwege de wedstrijd al benoemd tot een veiligheidsrisicogebied. De politie mag dan preventief fouilleren.

Tijdens de wedstrijd staat er alleen nog een grote groep Ajacieden voor Café Rare op de Korte Leidsedwarsstraat. Bijna niemand kan de schermen van het café zien, maar dat lijkt weinigen iets te kunnen schelen. Wie per se de wedstrijd wil kijken, houdt zijn telefoon bij de hand. Af en toe wordt er vuurwerk afgestoken.

Het is overigens bibberen voor wie de volle kroegen niet meer inkomt: de regen komt met bakken uit de lucht. Jurjen Doornbos (27) en Martin Rottiné (25) hebben de eerste helft in een café in het tamelijk chique stadsdeel De Pijp gekeken maar besloten tóch naar het Leidseplein te komen. Nu moeten ze in de rij wachten. “We kwamen voor een beetje levendigheid. Een beetje Amsterdamse cultuur. Die is in De Pijp ver te zoeken.”

Beledigingen

Maar de supporters worden niet teleurgesteld; met een klinkende 5-0 wordt Ajax landskampioen. Al snel verplaatsen de kroeggangers zich naar het plein. Meer vuurwerk dreunt tussen de historische panden. Een supporter is in een lantarenpaal geklommen en dirigeert de joelende en zingende fans.

Het besluit om Ajax bij winst meteen de kampioensschaal in handen te drukken, werd de burgemeester niet in dank afgenomen. Ze zei eerder deze week te zijn bedolven onder de bedreigingen. Nu zingen de supporters enthousiast beledigingen aan haar adres. “Femke zal hier wel spijt van hebben", mompelt een jongen tegen zijn vrienden. Een straatje verder gaat het er gemoedelijker aan toe. “Gefeliciteerd”, roept een meisje met sluik bruin haar naar een passerende supporter. “Dankjewel!” roept die ietwat verrast terug.

Rond half één, als het wat drukker is geworden met uit de arena toegestroomde fans, vertoont de politie zich iets nadrukkelijker. Dat maakt het ook wat minder gezellig; grote rode rookpluimen stijgen op boven het plein. Van een tekort aan beveiliging lijkt echter in de binnenstad geen sprake. Wie om het Leidseplein heenloopt, ziet dat de ME zich al gereed houdt; tenminste één persoon is in een arrestatiebusje verdwenen. Maar de voorspelling van supporter Leeuwin wordt geen werkelijkheid. Een half uur later stroomt het plein vanzelf leeg.

