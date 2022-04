‘Tijdelijk niet verkrijgbaar’: Door de oorlog is de bloem op steeds meer plekken uitverkocht

‘Tijdelijk niet verkrijgbaar.’ Consumenten grijpen bij vlagen mis als ze op zoek zijn naar producten als tarwebloem, of ze moeten het doen met een ander merk. Ook de voorraad zonnebloemolie begint krap te worden. Bedrijven zijn al druk op zoek naar alternatieven.

Plaatselijke lege schappen vertellen lang niet het hele verhaal. Vaak zijn producten namelijk elders wel voorradig. Maar die spanning op de markt heeft uiteindelijk wel te maken met wat er gebeurt in Oekraïne. Jan Kraak van De Vries en Westermann, een tussenpersoon op de agrarische termijnmarkten, legt uit hoe het werkt. “Als het gaat om producten als tarwe, mais of zonnebloemolie komt een heel groot deel van de wereldhandel uit het Zwarte Zeegebied. Dus dat heeft impact.”

Kraak benadrukt dat hierbij twee zaken goed moeten worden onderscheiden: de werkelijke beschikbaarheid van producten en het consumentengedrag. Doordat iedereen in de keten het liefst een zo klein mogelijke voorraad aanhoudt kunnen kleine schommelingen, zoals een paar procent van de consumenten die voor de zekerheid extra inkopen, al gauw effect hebben. Dat zegt echter weinig over echte schaarste. “Als je nu pannenkoeken wilt bakken en in jouw supermarkt is de bloem op, dan is dat een reëel probleem. Maar dat wil niet zeggen dat er in Europa een tekort aan bloem is.”

Het zaaiseizoen is nu

Los daarvan is er ook op grote schaal wel degelijk een probleem. Allereerst in de logistiek. Een deel van de huidige oogst aan levensmiddelen zal door de oorlog Oekraïne niet kunnen verlaten, zegt Kraak. Vooral importerende Afrikaanse landen en het Midden-Oosten hebben daar veel last van.

Daarbovenop komen zorgen voor het aankomende seizoen. Dit is de periode dat er wordt ingezaaid en het is maar de vraag in hoeverre dat lukt. “Je ziet natuurlijk wel iets aankomen en de keten moet zich daarop instellen. Iedereen probeert zijn voorraad op peil te houden en dat kan elkaar versterken.”

Gezien alle onzekerheden zijn de ontwikkelingen moeilijk te voorspellen. Dat heeft ook alles te maken met de groei in het komende seizoen in andere grote exporterende landen, zoals Frankrijk, Canada en de Verenigde Staten.

Tekorten aan bloem komen vaker voor. Tijdens de coronapandemie was de bloem ook geregeld uitverkocht, net als andere producten. Dat kwam vooral door een mix van verstoringen in de distributieketen en door hamsteren onder consumenten, zoals de befaamde plotse run op wc- papier.

