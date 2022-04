Tientallen Palestijnen raken gewond bij rellen rond al-Aqsa moskee in Jeruzalem

Tijdens rellen bij de al-Aqsa moskee in Jeruzalem zijn tientallen gewonden gevallen. Na het ochtendgebed volgde een confrontatie tussen Palestijnse demonstranten en de Israëlische politie. Het incident volgt op een reeks aanslagen van de afgelopen weken.

Op de ochtend van Goede Vrijdag zijn Palestijnse demonstranten in botsing gekomen met de Israëlische politie op de Tempelberg in Jeruzalem. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan raakten meer dan 150 Palestijnen gewond.

Op de Tempelberg staat de heilige al-Aqsa moskee, daar hadden vrijdagochtend duizenden moslims zich verzameld voor het gebed. De Israëlische politie zegt dat een kleine groep demonstranten rond de moskee vuurwerk en stenen gooide naar de Klaagmuur aan de voet van de Tempelberg. Daarop gebruikte de politie traangas en rubberen kogels tegen de demonstranten, tachtig Palestijnen werden gearresteerd.

Aanslagen en arrestaties

Het is het zoveelste incident tussen Israëliërs en Palestijnen in de afgelopen maanden. Op 7 april schoot een Palestijn op bezoekers van een druk uitgaansgebied in het centrum van Tel Aviv, drie mensen kwamen om het leven. Het lijkt erop dat de dader geen banden had met terroristische organisaties en alleen handelde.

In de twee weken die volgden werden op verschillende plaatsen in Israël aanslagen gepleegd, in totaal kwamen nog elf mensen om het leven.

Daarop deed het Israëlische leger invallen op de Westelijke Jordaanoever, naar eigen zeggen om terroristen op te pakken. Daarbij werden vuurgevechten geleverd in onder andere de steden Jenin en Hebron waarbij negenentwintig Palestijnen werden gedood.

Religieuze feestdagen

De rellen van vrijdagochtend vonden plaats rond verschillende religieuze feesten. Christenen vieren dit weekend Pasen, de wederopstanding van Jezus. Tegelijkertijd zijn moslims halverwege de vastenmaand ramadan en bidden ’s ochtends samen voor de zon opkomt, daarom was het vrijdag druk rond de al-Aqsa moskee. Joden vieren het feest Pesach, ter nagedachtenis aan de in de Thora beschreven tocht van het Joodse volk vanuit Egypte.

Ook vorig jaar tijdens de ramadan waren er rellen op de Tempelberg. Destijds omdat Arabieren uit hun woningen in een wijk in Oost-Jeruzalem waren gezet. Er vielen ook toen veel gewonden aan Palestijnse zijde, 169 volgens hulpdiensten en politie. In de dagen die volgden werd er hevig gevochten tussen het Israëlische leger en Palestijnse militanten op de Westelijke Jordaanoever.

Bezoekers Jeruzalem

Moslims en Joden blijven elkaar de komende tijd tegenkomen in Jeruzalem. Door de verschillende feesten verwacht het Israëlische ministerie van toerisme dat dit weekend zeker 30.000 buitenlandse toeristen naar Jeruzalem zullen komen.



Over twee weken vieren de moslims het einde van de ramadan en op 15 mei herdenken de Palestijnen de ‘nakba’ (ramp). Zo wordt de verdrijving van honderdduizenden Arabieren ten tijde van de oprichting van de staat Israël genoemd.

Lees ook:

Israël treedt hard op na aanslagen: meerdere Palestijnen gedood en tientallen gearresteerd

In reactie op de zwaarste golf van aanslagen in jaren heeft Israël de afgelopen dagen zijn spierballen laten zien.