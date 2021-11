Tientallen migranten omgekomen tijdens oversteek van het Kanaal bij Calais

De opblaasboot raakte om een onbekende reden lek ter hoogte van Calais, de hulp arriveerde te laat.

Het is het grootste drama dat zich ooit aan de Kanaalkust rond ongedocumenteerden heeft afgespeeld. Het totale aantal slachtoffers dit jaar is nu 40, in 2020 vielen er negen doden en in 2019 vier. ‘Wij zullen voorkomen dat Het Kanaal een kerkhof wordt, zo reageerde president Emmanuel Macron vanavond, een verwijzing naar de Middellandse Zee die vaak zo wordt genoemd.

De overtocht per boot, die wordt georganiseerd door smokkelaars, heeft sinds een paar jaar een hoge vlucht genomen. Oorzaak is de verscherpte bewaking in de veerboot terminals een de Kanaalkust en ook het terrein van Eurotunnel zit potdicht. Als verstekeling mee rijden op vrachtwagens is hierdoor erg moeilijk geworden.

Dit jaar breekt de route per boot alle records. Volgens de Britse autoriteiten haalden tot nu toe meer dan 25.000 illegalen de overkant op deze manier, bijna drie keer zo veel als vorig jaar. De vrachtwagen is alleen nog een optie voor wie de dure plaatsen in de boten - vele duizenden euro’s - niet kan betalen.

Woensdag zijn er 25 opblaasboten geteld die de zee op gingen. Met de winter voor de deur is het voor veel migranten zaak om nu weg te komen. Ze verblijven in tenten rond Calais en in Grande-Synthe, een gemeente onder Duinkerken. Hier zijn geen sanitaire voorzieningen, maaltijden worden gebracht door vrijwilligers.

Eerder deze maand werden vijftien smokkelaars opgepakt die actief waren in het gebied rond Calais. Het netwerk dat met behulp van speurhonden die getraind zijn om de geur van bankbiljetten en wapens te herkennen is opgerold, bestond uit Iraakse Koerden, Roemenen, Pakistanen en Vietnamezen. Er werd beslag gelegd op 100.000 euro aan contanten en veel valse papieren.

Volgens de Franse politie gingen de smokkelaars uiterst professioneel te werk, met onder andere verkenners die de bewegingen van de Franse politie volgen. De organisatie lijkt op die van drugslijnen die beschikken over chauffeurs, ‘bankiers’ en ‘automonteurs’ die GPS trackers van de politie opsporen en uitschakelen.

De klanten van de groep waren vooral Vietnamezen die Europa via Duitsland hadden bereikt. De Franse autoriteiten en de vele ngo’s die actief zijn in Calais, denken dat de meerderheid illegalen aan de Kanaalkust eerder tijd hebben doorgebracht in een ander Europees land. Ze zijn zelden van plan om in het VK asiel aan te vragen en hebben hun zinnen gezet op een verblijf in de illegaliteit.

De Vietnamezen hadden voor hun reis van huis naar het VK elk 6000 euro betaald. in de boten van het type Zodiac die werden gebruikt was plaats voor 40 tot 60 personen. Deze smokkelaars stuurden vier boten per maande naar de overkant en hadden een winst geboekt van drie miljoen euro. Zij waren ook van plan om zuidelijker, in Normandië, te vertrekken. Hiervoor vroegen zij meer geld.

De Britten beschuldigen de Fransen er voortdurend van te weinig te doen om de boten tegen te houden. De Franse autoriteiten wijzen er steeds weer op zij een strook van ongeveer 130 kilometer kust - van Duinkerken tot de Somme baai - in de gaten moeten houden. Het aantal vertrekpunten is ontelbaar.

De Britse premier Boris Johnson zei vorige week dat Frankrijk moet proberen om te voorkomen dat ongedocumenteerden het land binnenkomen en vervolgens doorreizen naar Calais.

Lees ook:

Er is een nieuwe methode om Engeland te bereiken: met alle bootjes tegelijk

Er is een nieuwe manier voor migranten om het Kanaal over te steken. Als je met dertig bootjes tegelijk gaat, heeft de kustwacht geen grip.