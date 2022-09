Tienduizenden fans zien Verstappen weer poleposition pakken op ‘zijn’ Zandvoort

Oranje domineert dit weekeinde in het straatbeeld en op het circuit in Zandvoort, als uiting van de opwinding rond de Formule 1. De kleur wedijvert met het zwart van de Red Bull Racing-tenues. Daarin schuilt geen contrast, maar een gemene deler: het heeft alles te maken met de ‘Max-mania’, de gekte rond regerend wereldkampioen en titelverdediger Max Verstappen.

Tienduizenden fans banen zich zaterdag aan het eind van de ochtend in een lange sliert door het dorp richting het circuit. In de eerste septemberweek is dit het bedevaartsoord voor autosportliefhebbers, nu het spektakel zich van het Belgische Spa-Francorchamps naar de Noord-Hollandse badplaats heeft verplaatst. Onderweg passeren zij versierde huizen, niet zelden nagekeken door bewoners die zich in hun tuin in stoelen hebben geposteerd om de langstrekkende stoet belangstellend te aanschouwen.

Net als vorig jaar, toen na een afwezigheid van 36 jaar een traditie in ere werd hersteld, ademt Zandvoort Formule 1. Met dank aan de lobby van onder anderen prins Bernhard junior, de mede-eigenaar van het circuit, fervent liefhebber én gelegenheidscoureur. En omarmt door de plaatselijke middenstand, die er bij de ‘doorstart’ in 2021 22,3 miljoen euro extra inkomsten aan overhield.

In deze aflevering is er sprake van een overtreffende trap: nóg meer merchandise, vermaak én bezoekers. Want in tegenstelling tot een jaar geleden gelden er ditmaal geen coronarestricties: 70.000 betalende bezoekers is zodoende opgehoogd tot 105.000, aangevuld tot 110.000 door onder anderen de vips die in de vele hospitalityruimtes het verslindende karakter van de koningsklasse van de autosport symboliseren. Geld lijkt er, in figuurlijke zin, over de curbstones te klotsen.

Tegengeluid

Dat het driedaagse feestje met geluidsoverlast voor de omgeving en klimaatschade aan de naast het circuit gelegen duinen van nationaal park Zuid-Kennemerland gepaard gaat, heeft enkele tientallen milieuactivisten ertoe aangezet een tegengeluid te laten horen. Zij zijn van Haarlem naar Zandvoort gefietst, hebben zich - onder begeleiding van politie en andere handhavers - op een strategisch punt opgesteld en roepen onder meer ,,boycot F1’’. Een wanklank die af en toe wordt beantwoord met een middelvinger of schampere opmerking.

Vanuit maatschappelijk standpunt is de kleine demonstratie begrijpelijk. Klimaatneutraal is de Formule 1 niet, verre van zelfs. Niet zozeer vanwege de rondrazende bolides, die nog geen procent van de totale CO2-uitstoot veroorzaken, als wel door het over de continenten rondreizende circus.

Het grootste deel van de CO2-emissie van de, in 2019 berekende, 256.551 ton is toe te schrijven aan de logistiek: liefst 45 procent. Daarbij gaat het om het vervoer over de weg, door de lucht of op het water en behelst het bijvoorbeeld het materieel en de teams. De zakelijke reizen daar nog eens bij opgeteld komt het op 73 procent.

Ter illustratie: de totaaluitstoot was vergelijkbaar met de emissie van alle huishoudens in Haarlem, de hoofdstad van de provincie Noord-Holland, in de eerste zes maanden van datzelfde jaar. De aanpalende buurgemeente van Zandvoort telt zo’n 163.000 inwoners.

Voorschot

Van die keerzijde willen de racefans even niets weten. Zij zijn – overigens op de fiets, per trein, met de pendelbus en het laatste stuk lopend naar het circuit gekomen – slechts benieuwd of Max Verstappen deze zaterdag al een voorschot op een nieuwe triomftocht in Zandvoort kan nemen. Dat lukt hem, even na vieren.

De huidige wereldkampioen en leider in het algemeen klassement verslaat zijn belangrijkste Ferrari-rivalen Charles Leclerc en Carlos Sainz, nadat hij in de drie vrije trainingen niet de koppositie wist op te eisen. ,,We hebben ons hersteld’’, jubelt Verstappen, die nu vanaf ‘pole position’ mag starten. Die opsteker ontlokt een gejuich dat qua decibellen kan concurreren met het eerdere racegeluid.

De toon voor een verwachtingsvolle zondag is gezet, al is er ook een incident: tijdens de kwalificatie gooit een onverlaat een fakkel op de baan. Hij is door de organisatie in de kraag gevat en aan de politie overgedragen.

