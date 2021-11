Tess Posthumus (33) zat op een van de vluchten uit Zuid-Afrika. 'Er was veel onduidelijkheid en we zaten hutjemutje op elkaar’

Cocktailexpert en eigenaresse van twee bars, Tess Posthumus (33), vloog vrijdagochtend vanuit Zuid-Afrika naar Nederland. Ze is een van de 600 passagiers van twee KLM-vluchten waar 61 mensen positief zijn getest op het coronavirus. “Toen mijn collega en ik in Johannesburg landden om naar Nederland door te vliegen, kwam het nieuws tot ons kwam dat er een nieuwe, besmettelijke coronavariant was opgedoken. Maar in Zuid-Afrika leek er nog niks aan de hand te zijn, we vlogen gewoon naar Nederland en hoefden ons niet eerst te laten testen. Toen we eenmaal in de lucht hingen kwam via de KLM-wifi het bericht binnen dat Nederland alle vluchten vanuit Zuid-Afrika cancelde. Het was nog maar de vraag hoe er omgegaan moest worden met de twee vliegtuigen die al richting Nederland vlogen, waar wij ons in bevonden. Toen begon het drama.”

“Net voordat we landden, kregen we een omroep vanuit de stewardessen. We moesten op een andere landingsbaan wachten op nader bericht. Er kwam geen nieuws. Het eten was op. Niemand mocht ons een karretje met broodjes en water komen brengen.”

“Na een uur of vijf wachten, mochten we het vliegtuig uit. Opgepropt in bussen, op naar de teststraat. Ook daar stonden we dicht op elkaar in de rij. Urenlang. Pas toen iedereen getest was, werden de testen weggebracht en zaten we alsnog een uur of vijf op elkaar gepakt in een kleine ruimte op Schiphol Airport. Sommige mensen kregen vrij snel een mail met hun testresultaten. Daar zaten ook positieve resultaten tussen. Maar ook daarvoor was geen plan. Dus bleven we nog zeker een uur zitten, terwijl we wisten: die persoon daar is positief.”

“Ik kreeg een negatieve testuitslag en moest via een formulier plechtig beloven dat ik vijf dagen in quarantaine zou gaan. En mezelf zou testen. Na het invullen van het formulier ging het heel snel. Even mijn koffer zoeken, en eindelijk: ik kon naar huis! Er werd niet gevraagd hoe ik van plan was om naar huis te gaan. Of ik met het ov ging, of een taxi pakte. Al met al vond ik het heel slecht geregeld.”

Frustratie

De GGD snapt de mogelijke frustratie onder passagiers. “Mensen hebben een lange reis achter de rug en verkeren tot ze geland zijn in de veronderstelling dat ze op korte termijn thuis zijn”, schrijft de GGD. “In plaats daarvan worden ze geconfronteerd met een situatie zoals we die nog niet eerder hebben meegemaakt in Nederland.”

Schiphol neemt vooralsnog geen extra maatregelen op de luchthaven dan de al geldende regels zoals afstand houden en het verplichte mondkapje om reizigers tegen het coronavirus te beschermen. Dat op twee KLM-vluchten van Zuid-Afrika naar Nederland sprake was van een groot aantal coronabesmettingen noemde de luchthavenexploitant “uitzonderlijk”. De kwestie is reden voor Schiphol om met KLM en ook de GGD, die in allerijl moest komen testen, eens goed na te gaan hoe een en ander kon gebeuren.

Lees ook:

Nic Jooste (64) zit vast in het isolatiehotel: ‘Gelukkig heb ik een goed boek en een wijntje’

Nic Jooste uit Nootdorp zit voorlopig vast in kamer 312 van het Armada Hotel, een bewaakt isolatiehotel in de buurt van Schiphol. Samen met zo’n zestig andere passagiers van de twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika is hij positief getest op het coronavirus, vermoedelijk de omikron-variant.