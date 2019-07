Tegenstander Oranje: Fifa heeft geen respect voor vrouwenvoetbal

Die overdaad aan finales op dezelfde dag heeft de woede gewekt van de Amerikaanse vrouwen. In de persconferentie aan de vooravond van de finale tegen Nederland richtte Megan Rapinoe haar pijlen op de wereldvoetbalbond Fifa. De co-aanvoerder van de drievoudig wereldkampioen zei in het Groupama Stadium in Lyon dat die programmering het zoveelste bewijs was dat de Fifa geen enkel respect heeft voor het vrouwenvoetbal.

“De finale van het WK staat al tijden van te voren vast”, zei Rapinoe. Ze vroeg zich af hoe het mogelijk was dat de andere twee finales ook op zondag 7 juli werden vastgesteld. “Ik heb gehoord dat ze er niet over nagedacht hadden. Daar zit volgens mij het probleem. De Fifa behandelt ons met minder respect dan de mannen.”

Zittend op haar praatstoel hekelde Rapinoe gelijk ook maar de ongelijkheid in betalingen van de mannen en de vrouwen. Vrijdag stelde Fifa-voorzitter Gianni Infantino voor om het totale prijzengeld voor het komende WK voor vrouwen te verdubbelen tot 60 miljoen dollar. Voor het WK voor mannen in 2022 in Qatar zit er 440 miljoen dollar in de prijzenpot. Op de mondiale titelstrijd van 2018 in Rusland was dat 300 miljoen dollar.

Rapinoe zei best te begrijpen dat een mannen-WK een veel grotere commerciële waarde heeft dan een WK voor vrouwen. “Het is wel oneerlijk dat het gat alleen maar groter wordt”, zei Rapinoe. “Dat kan ik niet rijmen met de stelling van de Fifa dat de mannen en de vrouwen op dezelfde manier behandelt. Het groeit alleen maar verder uit elkaar.”

Lof voor Nederlandse ploeg

Het ging ook over voetbal, al wilde Rapinoe nog wel even kwijt dat het uitbundig juichen bij elk doelpunt niets te maken had met arrogantie. Ze vertelde dat er een grote druk rustte op de schouders van de Amerikaanse vrouwen en dat het maken van doelpunten toch de essentie van voetbal was. “Dat wij zo juichen is een uiting van plezier maken.”

Rapinoe zei te verwachten dat ze op tijd fit zou zijn voor de finale van zondag tegen Nederland. In de halve eindstrijd tegen Engeland bleef ze aan de kant met een hamstringblessure. De Amerikaanse bondscoach Jill Ellis sprak in lovende bewoordingen over de komende tegenstander. “Nederland heeft een geweldige ploeg, met veel getalenteerde speelsters. En ze hebben een coach die weet wat ze doet.”

Na de persconferentie met Ellis en Rapinoe, mochten Sarina Wiegman, Sherida Spitse en Sari van Veenendaal hun licht laten schijnen op de komende finale. Spitse werd erop gewezen dat de Amerikanen beducht waren voor de standaardsituaties van Nederland. De middenvelder beaamde dat dat inderdaad een extra kracht van Oranje was en ze vond het mooi dat zij daarvoor werd geroemd. “Zo gaat dat in het voetbal. De ene keer ben je iets minder in de media, de andere keer ben je de ster.”

Een Amerikaanse verslaggever wilde van Van Veenendaal weten hoe ze zich voorbereidde op de dreiging van topspitsen als Alex Morgan en Megan Rapinoe, volgens hem aanvallers van een ander niveau. Van Veenendaal, goed in vorm op dit WK, antwoordde dat Nederland ook spitsen van een ander kaliber heeft. Ze noemde Vivianne Miedema, afgelopen seizoen topscorer van Arsenal en uitgeroepen tot beste speelster van de Engelse League.

Bondscoach Wiegman kon geen uitsluitsel geven over de inzetbaarheid van Lieke Martens. De linksbuiten van Barcelona heeft al enige tijd last van een teen, werd tegen Zweden na een helft gewisseld en sloeg grote delen van de training van zaterdag over. “Ze bereidt zich voor om zondag te spelen”, zei Wiegman. “Ik kan er nog niet veel over zeggen.”

In de drukke perszaal van het stadion van Olympique Lyon werd Wiegman opnieuw geconfronteerd met de scoringsdrift van de Amerikanen in het eerste kwartier. “Als we zo slordig beginnen als tegen Zweden is de kans groot dat we achter staan”, zei ze. Verder erkende ze dat de Amerikaanse vrouwen als de grote favorieten aan de finale beginnen. “Maar we hebben geen ontzag, we gaan voor een stunt.”

