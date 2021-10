Supportersgeweld neemt dit jaar fors toe in het voetbal. ‘Ik voel me niet meer veilig’

Na de reeks van ongeregeldheden in en rond stadions dit seizoen was het vrijdagavond raak in De Geusselt in Maastricht. Omdat het volgens scheidsrechter Joey Kooij niet langer veilig was om de wedstrijd voort te zetten, kwam er na 42 minuten een einde aan MVV-Roda JC. Spelers waren daarvoor al bekogeld met voorwerpen vanaf de tribune. Ook werd er vuurwerk op het veld gegooid. De Mobiele Eenheid voerde charges uit op het veld en de tribunes. Omdat de onrust alleen maar toenam, besloot burgemeester Annemarie Penn-Te Strake na overleg met de veiligheidscoördinatoren en Kooij de Limburgse derby niet meer te laten hervatten.

Het Openbaar Ministerie gaat mogelijk over tot opsporing en vervolging van relschoppers. Een woordvoerster van het OM zei zaterdag “dat bekeken wordt of het OM kan opsporen en vervolgen”. De KNVB noemde de voorvallen in Maastricht ‘heel erg vervelend’. De bond kwam vorige week met de clubs extra maatregelen overeen om het geweld met supporters in te dammen. Daarbij werd afgesproken dat er hogere straffen zouden worden uitgedeeld. Ook werd gedreigd met het niet meer toelaten van de aanhang van de uitspelende club, als het aantal incidenten niet minder zou worden.

Niet op korte termijn

De KNVB zei zaterdag niet op heel korte termijn te verwachten dat dit gaat gebeuren. “Sowieso niet bij de wedstrijden in het betaald voetbal die dit weekeinde worden gespeeld”, aldus een woordvoerder. “Er is nu één wedstrijd gestaakt, maar het is nog te vroeg om nu al iets te kunnen zeggen over nadere maatregelen zoals het weren van uitsupporters. Ik verwacht daar in ieder geval dit weekeinde geen besluit over.”

De discussie daarover zal niettemin weer oplaaien. NEC-directeur Wilco van Schaik pleitte na de ontspoorde derby NEC-Vitesse al voor het niet meer toelaten van uitsupporters. De rest van de clubs wilde daar nog niet aan. Ook de officiële supportersverenigingen, verenigd in het Supporterscollectief Nederland, keerde zich daar tegen omdat dan ‘de goeden onder de kwaden moeten lijden'.

Sinds de start van de competitie zijn al herhaaldelijk wedstrijden tijdelijk stilgelegd om met vuurwerk, bier en andere voorwerpen gooiende fans tot bedaren te brengen. Ook waren er vernielingen, vechtpartijen in en rond stadions. Opruiende spandoeken gericht aan de tegenpartij, onder meer bij NEC en Ajax, mochten gewoon blijven hangen. Na de gebeurtenissen in Maastricht is het de vraag of de aangescherpte maatregelen veel effect hebben gehad.

‘Kennelijk is men gek aan het worden’

Trainer Jurgen Streppel van Roda JC noemde bij ESPN het staken van de wedstrijd een terechte beslissing. “Dit gaat nergens meer over. Ik snap niet meer wat er de afgelopen weken in het betaald voetbal gebeurt, kennelijk is men gek aan het worden”, aldus de trainer verwijzen naar andere incidenten. “Ik voel me niet veilig meer en ik ben wel verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn spelers. Wij als spelers en trainers gaan goed met elkaar om. De scheidsrechter floot goed, eigenlijk was er niets aan de hand. Toch ging het helemaal mis. Dit is absurd.”

Vorige week bleek ook uit cijfers van de KNVB dat het supportersgeweld dit jaar fors is toegenomen. Er zijn op een kwart van de competitie al meer dan 300 stadionverboden uitgevaardigd, waar dat er normaal over een heel seizoen 600 zijn. De voetbalbond en deskundigen schrijven het opgelaaide hooliganisme toe aan ‘opgekropte frustraties’ in de coronatijd. “Als een ballon die in coronatijd heel hard is opgeblazen waar nu lucht uitgeperst wordt”, zei Ramon Spaaij, socioloog die veel onderzoek deed naar voetbalsupporters, vorige week in Trouw.

MVV-Roda JC werd in het verleden overigens wel vaker verstoord werd. De derby stond ook dit keer vooraf te boek als risicovol, de politie was uitdrukkelijk aanwezig. Buiten het stadion stonden meerdere ambulances klaar.

Oplaaiend supportersgeweld na corona door ‘opgekropte frustraties’

De KNVB registreerde tot nu toe fors meer supportersgeweld rond het betaald voetbal dan in jaren voor corona. ‘We zijn gedesocialiseerd. Misschien zijn het opstartproblemen.’