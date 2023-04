Studenten vertraagd door long covid: ‘Ik moest mijn spaargeld opeten voordat ik in de bijstand mocht’

Een onbekend aantal studenten kampt met blijvende covidklachten. Daardoor lopen ze studievertraging op of moeten ze zelfs volledig stoppen met hun opleiding. Dat kan jongeren in een sociaal isolement storten, vrezen het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en studentenvakbond LSVb.

De studentenorganisaties pleiten voor betere registratie van studenten met long covid. Momenteel weet niemand hoeveel studenten het betreft, omdat het vanwege privacywetgeving niet zomaar is toegestaan iemands ziektebeeld te registreren. Vermoedelijk ligt hun aantal ergens in de honderden, of misschien zelfs duizenden. Een deel van hen komt ook in financiële problemen.

“Veel studenten dreigen van de radar te verdwijnen”, zegt Terri van der Velden, voorzitter van het ISO. “Zij hebben in tegenstelling tot oudere mensen vaak nog geen vaste werkgever of sociale kring om op terug te vallen. En zolang ze niet kunnen studeren, bouwen ze dat ook niet op. Het is belangrijk dat we ze in beeld houden.”

Een motie van de PvdA en GroenLinks om de registratie te verbeteren, werd onlangs in de Tweede Kamer verworpen. Zonde, vinden de beide studentenorganisaties. “Pas als je weet om wie het gaat, kan een onderwijsinstelling goed maatwerk leveren”, zegt Joram van Velzen, voorzitter van de LSVb. “Nu laten we ze in de kou staan. Voor veel mensen voelt de coronatijd ver weg, maar voor deze studenten is het dagelijkse realiteit.”

‘Ik moest mijn spaargeld opeten voordat ik in de bijstand mocht’

Het paste allemaal precies. Dat is hoe Naomi van der Sluijs (25) terugkijkt op haar ‘oude’ studentenleven, voordat het noodlot toesloeg. “Ik had mijn dagen vaak tot op het uur volgepland. Tijdens de rustige uurtjes van mijn bijbaantje pakte ik er een studieboek bij, tussen de colleges door kon ik nog nét naar de sportschool, en mijn vakanties vulde ik met vrijwilligerswerk. Ik had bovengemiddeld veel energie.”

Van die ontembare levenslust is bar weinig over. Van der Sluijs liep ergens in september 2020 corona op, waarschijnlijk op haar bijbaantje in de ouderenzorg. Sindsdien is er geen moment meer geweest zonder klachten. Het ergst van alles is de vermoeidheid, een allesoverheersende uitputting die haar dagen stroperig en traag maakt. Daardoor is het bijna onmogelijk om haar studie geneeskunde in Nijmegen af te maken.

Ze probeerde het wel, en zelfs met enig succes. Haar co-schappen voor neurologie en interne geneeskunde doorstond ze op pure wilskracht. Na een lange dag in het ziekenhuis lag ze ‘s avonds vrijwel direct in bed, ze sliep het halve weekend door om bij te komen, en kookte op zondag voor de hele daaropvolgende week. Soms douchte ze niet eens, zo vermoeid was ze.

Anderhalf jaar geleden ging het niet meer en belandde ze in de bijstand, maar “dat mocht pas toen ik mijn spaargeld had opgegeten”. Tot overmaat van ramp mag ze maximaal vier jaar over haar master doen, en dat gaat ze door haar studievertraging niet meer halen. En dus zit er weinig anders op dan binnenkort opnieuw te beginnen. Oók aan haar co-schappen neurologie en interne geneeskunde, die inmiddels ongeldig zijn.

Heeft ze er ooit aan gedacht om helemaal te stoppen met haar geneeskundeopleiding? Van der Sluijs lijkt verbaasd, een beetje verontwaardigd zelfs. “Nee, nooit. Dit is wat ik al mijn hele leven wil, vanaf de basisschool. Die droom geef ik niet op. En eerlijk gezegd heb ik ook geen idee wat ik anders zou willen doen.”

‘Kon ik maar de garantie krijgen dat dit tijdelijk is’

Hij voelde zich onkwetsbaar. Even moest Sander* (21) nadenken hoe het ook alweer voelde, zijn leven voor de coronabesmetting. Maar dan vangt hij het in dat ene woord: onkwetsbaar. Hij was een gezonde jongen, sportte veel, had genoeg vrienden en weinig moeite met zijn studie.

Alleen zijn carrière leverde wat druk op. De rechtenstudent uit Utrecht wilde graag diplomaat worden, liefst in een spannend land als Saoedi-Arabië. Daarvoor moest hij eerst een goede stage vinden, en vervolgens naar het diplomatenklasje van het ministerie van Buitenlandse Zaken. “Zo'n stage was haalbaar.”

Was. Want inmiddels heeft corona roet in het eten gegooid. Sander raakte in juni 2021 besmet, en sindsdien ligt de eens zo fitte jongeman minstens twee keer per dag in bed om bij te slapen. Het lukt hem nog om naar de universiteit te gaan, maar ieder college, tentamen of project kost een berg aan energie.

En hij ging hard achteruit op cognitief vlak. Het is alsof hij watten in zijn hoofd heeft, permanent niet helemaal aanwezig is. Die hersenmist maakt studeren een beproeving. “Het lukt me soms nauwelijks om de meest eenvoudige denkstappen te maken of een simpele tekst te lezen.”

Maar veruit het ergst is de onzekerheid. “Als iemand me nu zou vertellen dat ik nog drie jaar ziek ben, maar daarna beter word, dan zou ik daar oprecht blij mee zijn. Ook voor vijf jaar zou ik tekenen. Als ik maar de garantie krijg dat het tijdelijk is. Want ik ben op dit moment vooral doodsbang dat het nooit meer overgaat. Dat dit mijn leven wordt.”

Onlangs haalde hij zijn bachelor, een prestatie op zich. Toch viert hij het niet als overwinning. Al heeft hij dan een papiertje, in zijn huidige toestand koopt hij er weinig voor. Hij kán immers niet full-time stagelopen of werken. En daardoor raakt ook zijn diplomatendroom steeds iets verder buiten bereik.

*Sander wil enkel met een gefingeerde naam en zonder foto in de krant. Zijn echte naam is bij de hoofdredactie bekend.