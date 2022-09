Studenten met loeiende verwarming en hoge huren vrezen inflatie

Niemand weet precies hoe de thermostaat werkt in het Leidse studentenhuis van de 22-jarige Anna Piccardt Brouwer. De negen kamers worden in ieder geval pas warm als ‘ie flink staat te loeien’, zegt de student bestuurskunde. “In iedere kamer zit ook een draaiknop, maar die is nogal onvoorspelbaar. Soms wordt het ineens heel heet. We weten vaak niet eens wanneer de verwarming aan staat.”

Piccardt Brouwer is een van de bijna een half miljoen uitwonende studenten in Nederland die te maken krijgt met prijsstijgingen, onder meer door de geëxplodeerde energierekening. Studentenvakbond Lsvb en het Interstedelijk Studentenoverleg Iso zien dat studenten worden vergeten als economisch kwetsbare groep. Ook budgetorganisatie Nibud maakt zich zorgen. Zij vrezen dat velen komende winter niet rond kunnen komen.

“De studenten van nu hebben klap op klap op klap gehad", zegt Terri van der Velden van het Iso. “De huren gaan omhoog, er komt een rente voor de studieschuld, vervolgens is daar nog de inflatie. Iedereen grapt onder elkaar: wij worden toch niet geholpen.”

Compensatie voor uitwonende studenten

Minister Robbert Dijkgraaf van onderwijs ziet dat gevaar ook. “Dit is een hele grote groep jongeren die in een andere positie zitten dan vele anderen. Dat probeer ik keer op keer te benadrukken.”

Dijkgraaf maakte zich er hard voor om studenten mee te nemen in het pakket van koopkrachtmaatregelen. Of dat gelukt is mogen studenten na Prinsjesdag beoordelen. Het kabinet trekt de komende twee jaar 250 miljoen euro per jaar uit om uitwonende studenten te compenseren. Dat komt neer op een paar tientjes per maand. Bovendien komt de basisbeurs terug.

Dat alles is nog steeds niet genoeg, zegt het Nibud. Uit recent onderzoek blijkt dat de gemiddelde uitwonende student 255 euro per maand tekort gaat komen als de basisbeurs terugkomt. In de berekeningen is nog geen rekening gehouden met de inflatie.

Anna Piccardt Brouwer uit Leiden weet nog niet of haar energierekening omhoog gaat door de stijgende gasprijzen. Ze betaalt nu maandelijks 510 euro aan huur, inclusief gas, water en licht. “De huisbaas zei laatst dat we het binnenkort over de energierekening gaan hebben. We wonen in een groot en slecht geïsoleerd huis. We proberen wel al wat vaker het licht uit te doen. Er zijn zoveel knoppen dat we het vaak vergeten. Je weet nooit of er nog iemand thuis komt.”

Energietoeslag voor minima

Studenten op kamers die zelf verantwoordelijk zijn voor de energierekening, zijn bang dat ze in de winter honderden euro’s extra per maand kwijt zijn. Zij worden uitgesloten van de eenmalige energietoeslag voor minima, maar er is hoop na de succesvolle zaak van een student uit Nijmegen. De Gelderse rechtbank oordeelde dat de gemeente de student ten onrechte had uitgesloten van de toeslag.

Met die uitspraak kunnen studenten landelijk voor verandering zorgen, zegt Lsvb-voorzitter Joram van Velzen. Hij hoopt dat er meer mensen naar de rechter stappen. “Wij ondersteunen een aantal studenten op juridisch vlak die bezig zijn met een zaak. We zien dat kleine gemeenten zich nu langzaam achter de oren gaan krabben. Maar de grote studentensteden blijven nog achter. Het kost natuurlijk allemaal extra geld.”

Piccardt Brouwer hoeft niet noodgedwongen naar de rechter te stappen als de huur van haar kamer straks hoger wordt. Zij is gezegend met welvarende ouders die haar flink steunen.

Gemiddelde begroting van een uitwonende student (bron Nibud) Basisbeurs (vanaf 2023) 274 Maximaal aanvullende beurs en/of ouderbijdrage 401 Zorgtoeslag 111 Totaal inkomen 786 Gemiddelde uitgaven 1041 Saldo - 255

