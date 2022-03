Stamppot boerenkool voor de zeven Oekraïense vluchtelingen in Friesland

Op een boerderij in het Friese Hitzum arriveerde gisteren een gevlucht Oekraïens gezin met twee kinderen. Boerin Jitty van der Werf biedt opvangplekken aan. Net als twee andere Friezen.

Hun dochtertjes Silia (7) en Esil (5) liggen op de grond, die bezaaid is met speelgoed. Het kleine hondje Boef van boerin Jitty van der Werf springt vrolijk om ze heen. Najib Bakkali (33) en zijn vrouw Sabrina (31) uit Oekraïne zitten in een van de vijf vakantiehuisje van Van der Werf in het Friese Hitzum. Ze zijn nog maar net gearriveerd na een tocht van zes dagen per auto uit Charkov. Sabrina, blauw jack, lang zwart haar, zit stilletjes aan tafel. Hoe ze zich voelt? “Uitgeput en moe. We gaan veel slapen.”

Ze kijkt naar haar twee spelende dochtertjes. “Ze lijken gelukkig”, zegt ze, “maar ons leven ligt overhoop. Ik ben tandarts en Najib is ICT’er. Ons huis, ons werk, alles moesten we achterlaten en ik vrees dat we nooit meer terug kunnen. Poetin vernietigde ons leven en dat van alle Oekraïners.” Vanuit hun woonplaats reden ze via Hongarije, Slowakije en Duitsland naar Nederland. “Charkov is hevig gebombardeerd. Er is niks meer”, vertelt Najib. “De winkels zijn dicht, je kunt niet meer pinnen. Er is geen water noch verwarming. Iedereen is bang. De enige optie die je hebt is om de stad te ontvluchten.”

Gek met kernwapens

Of ze ooit terug kunnen naar Oekraïne? Najib vastberaden: “Natuurlijk gaan we terug, al weten we niet wat Poetin van plan is.” Volgens Najib doen de sancties Poetin niks. “Alleen iemand uit zijn eigen kring kan hem stoppen. Hij is een gek met kernwapens. En hij zal niet stoppen bij Oekraïne. Als hij andere landen binnenvalt, zal het westen niets doen uit angst voor een kernoorlog.”

Straks zet Van der Werf (41) stamppot boerenkool met spekjes en worst voor ze op tafel. “Dat vult en is lekker warm”, zegt ze. “Wij fungeren als eerste noodopvang, zodat de mensen hier even tot rust kunnen komen. Daarna gaan ze naar een woonboerderij in Scharnegoutum.” Gisteren stelde Van der Werf van ‘Farmguesthouse Jetske’ een van haar vijf vakantiehuisjes beschikbaar aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Ze runt met haar partner Henk Zijlstra (51) een veehouderij. “Wij hebben een groot hart en ruimte. Er is hier plek voor vijftien mensen.” Toen Rusland Oekraïne binnenviel dacht ze meteen: “Deze mensen moeten we helpen”. Anderen in nood helpen zit agrariërs in het bloed, verzekert ze. “In de Tweede Wereldoorlog namen boeren Joden en verzetsstrijders als onderduikers op. Het is de Friese mentaliteit: net eamelje, mar trochgean (niet zeuren, maar doorgaan).”

Werkkamer

Ook Linda Otter (42) uit het Friese Goutum, onder Leeuwarden, biedt thuis een opvangplek aan. Toen ze beelden zag van Oekraïense moeders met kinderen in metrostations en schuilkelders dacht ze: “Daar had ik ook kunnen zitten. Als wij in blinde paniek naar Spanje moeten vluchten, hoop je ook dat iemand je daar een slaapplek aanbiedt.” Otter woont met haar vriend en hun drie gezamenlijke kinderen in een ‘groot huis’. Hun werkkamer op de begane grond ruimen ze leeg. Otter: “Er is plek voor een gezin. Ze hebben een eigen badkamer, dus ook privacy. Hier kunnen ze op adem komen.”

Ruud Engelse (41) en Hetty van Dellen (43) uit het Friese dorp Sint Jacobiparochie bieden hun B&B (voor twee personen) aan gevluchte Oekraïners aan. “Dat is wel het minste wat je kunt doen voor deze oorlogsvluchtelingen”, vertelt Engelse. De gastheer vindt het niet erg dat hij huurinkomsten misloopt. “Het is voor ons maar een bijverdienste, maar bovendien willen we mensen in schrijnende situaties helpen.”

Hij voelt zich verwant met veel landen in Oost-Europa. Ruim twintig jaar geleden was hij als vrijwilliger voor de Internationale Bouworde (een vrijwilligersorganisatie die helpt bij bouwprojecten red.) in Polen, Roemenië en Bosnië. “Je zag toen nog welke schade de oorlog in Bosnië aan gebouwen had aangericht. Dat maakte veel indruk op mij.”

