Stamppot boerenkool voor de zeven Oekraïense vluchtelingen die vanmiddag in Friesland arriveren

Drie Friezen stellen opvangplekken beschikbaar voor gevluchte Oekraïners. In Hitzum, bij Franeker, arriveren er vanmiddag al zeven.

Stamppot boerenkool met spekjes en worst. Boerin Jitty van der Werf (41) uit het Friese Hitzum zet het de zeven vluchtelingen, die eind van deze vrijdagmiddag arriveren uit Oekraïne, vanavond voor. “Dat vult en is lekker warm”, zegt ze lachend. Het zijn twee mannen, twee vrouwen en drie kinderen die de Hollandse kost gaan proeven. “Wij fungeren als eerste noodopvang, zodat de mensen even tot rust kunnen komen. Daarna breng ik ze naar een woonboerderij in Scharnegoutum.”

Donderdag bood Van der Werf van Farmguesthouse Jetske een van haar vijf vakantiehuisjes op het erf aan. Ze runt met haar partner Henk Zijlstra (51) een veehouderij. “Wij hebben een groot hart en ruimte. Er is hier plek voor vijftien mensen.” Toen Rusland Oekraïne binnenviel, dacht ze meteen: deze mensen moeten geholpen worden.

‘Oekraïne is echt heel dichtbij’

Die gedachte schoot ook door Linda Otter (42) uit Goutum, onder Leeuwarden, heen. Ze zag beelden van Oekraïense moeders met kinderen in metrostations en schuilkelders: “Daar had ik ook kunnen zitten”. Otter woont met haar vriend en hun gezamenlijke drie kinderen in een ‘groot huis’. “Als wij in blinde paniek naar Spanje moeten vluchten, hoop je ook dat iemand je daar een slaapplek aanbiedt. Oekraïne is echt heel dichtbij. Tweeënhalf uur vliegen, even ver als naar Lissabon.” Hun werkkamer op de begane grond ruimen ze leeg. Otter: “Er is plek voor een gezin. Ze hebben een eigen badkamer, dus ook privacy. Hier kunnen ze op adem komen.”

Van der Werf en Zijlstra vingen vijf jaar geleden ook een Syrische vluchteling op. In de boerderij zelf. Het helpen van mensen in nood zit agrariërs in het bloed, verzekert ze. “In de Tweede Wereldoorlog boden boeren hulp aan Joden en verzetsstrijders aan. Mensen helpen is ook wel de Friese mentaliteit: net eamelje, mar trochgean (niet zeuren, maar doorgaan). “Als ik zelf in een situatie zou zitten als de Oekraïners nu, zou ik ook graag geholpen worden. En ik weet zeker dat dat zou gebeuren.”

Van der Werf zette deze week een appgroep op. Friese veehouders en een aantal van haar vrienden stelden inmiddels al zo’n veertig opvangplekken beschikbaar. “Ik reken erop dat het er nog wel meer worden”, zegt Van der Werf. “Ik kreeg zelfs een bericht van een alleenstaande moeder die wel vier mensen in huis wilde nemen.”

‘We willen helpen’

Ook Ruud Engelse (41) en Hetty van Dellen (43) uit het Friese dorp Sint Jacobiparochie bieden hun B&B (voor twee personen) als opvangplek aan. “Dat is wel het minste wat je kunt doen voor deze oorlogsvluchtelingen”, vertelt Engelse. “Asielzoekers hebben bij ons een slechte naam, omdat er ook economische vluchtelingen bij zitten, maar de Oekraïners vluchten echt voor oorlogsgeweld.” Het stel verhuurt via verhuurdersplatform Airbnb. Dat riep zijn hosts op om gratis opvangplekken beschikbaar te stellen aan gevluchte Oekraïners. De gastheer vindt het niet erg dat hij huurinkomsten misloopt als er Oekraïners in zijn vakantiehuisje logeren. “Het is voor ons maar een bijverdienste, maar bovendien willen we mensen in schrijnende situaties helpen.”

Hij voelt zich verwant met veel landen in Oost-Europa. Ruim twintig jaar geleden was hij als vrijwilliger voor de Internationale Bouworde (een vrijwilligersorganisatie die helpt bij bouwprojecten, red.) in Polen, Roemenië en Bosnië. “Je zag toen nog welke schade de oorlog in Bosnië aan gebouwen had aangericht. Dat maakte veel indruk op mij.”

Vooral de grote gastvrijheid van de Oost-Europeanen sprak hem aan. “Ik was een jaar of achttien en nam de verkeerde trein. Ik miste mijn vliegtuig en een Roemeens gezin bood mij een slaapplek aan. Ze namen mij zelfs nog in hun vissersbootje mee de Donau op!” Engelse meldde Stichting Vluchteling dat hij zijn accommodatie openstelt voor Oekraïners. “Zij adviseerden mij de websites van COA en IND in de gaten te houden.”

