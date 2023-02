Stakingen opgeschort: gemeentenambtenaren gaan flink meer verdienen

Uitpuilende vuilnisbakken en afvalzakken op straat: door de stakingen van gemeentepersoneel stapelde het afval zich de afgelopen weken op in de straten van verschillende steden. Maar aan die troep komt mogelijk snel een eind, nu werkgevers en vakbonden een principeakkoord hebben bereikt over een nieuwe cao.

In het akkoord staat dat alle medewerkers er flink op vooruitgaan. Gemeenteambtenaren krijgen met terugwerkende kracht vanaf 2 januari 2023 240 euro per maand erbij, en daarbovenop 2 procent. Hierdoor gaat iemand met een lager salaris er procentueel meer op vooruit dan iemand met een hoger salaris.

Zo gaan vuilnisophalers en medewerkers van de stadsreiniging, die onder de laagste loonschaal vallen, er ruim 13 procent op vooruit. Voor de iets hogere schalen, waaronder bijvoorbeeld een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) valt, is een stijging van zo’n 12 procent afgesproken. In de hoogste schalen stijgen de lonen bijna 7 procent.

Met het principeakkoord lijken de vakbonden aan het langste eind te trekken. In eerder gesprekken gaf de VNG nog aan te begrijpen dat de geboden 5 procent te karig was, maar noemde ze de eisen van de vakbonden te hoog.

Bergen afval

Aan het akkoord gingen weken van stakingen bij gemeenten vooraf, waarbij in steden als Utrecht, Den Haag en Amsterdam geen vuil werd opgehaald. Woensdag zouden ambtenaren het werk in Maastricht en Den Bosch neerleggen. In die steden werd gevreesd dat het afval na carnaval nog een week lang op straat zou blijven liggen.

Dankzij het nieuwe cao lijken deze zorgen voorlopig van de baan. Alleen is het akkoord pas definitief als ook gemeenten instemmen met het voorstel. Zij nemen hierover uiterlijk 6 april een besluit.

Hoe de loonstijgingen gefinancierd worden, is volgens een VNG-woordvoerder nog onduidelijk. Er bestaan volgens hem zorgen over de betaalbaarheid van de loonstijgingen. Het kabinet is uiteindelijk verantwoordelijk voor de financiën van lokale overheden.

Lees ook:

Het Utrechtse vuilnis dobbert in de gracht, nu het vuilnispersoneel staakt

Hoe ziet een stad eruit als je een paar dagen het vuilnis niet ophaalt? Die vraag wordt beantwoord in het normaal redelijk aangeharkte centrum van Utrecht: het is een zootje.