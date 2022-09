Staghouwer voelde geen vertrouwen meer als landbouwminister

Onverwachts treedt Henk Staghouwer af, sinds januari de minister van landbouw in het vierde kabinet-Rutte. In een korte verklaring liet hij gisteravond weten dat hij zichzelf de vraag had gesteld ‘of ik de juiste figuur ben om leiding te geven aan opgaven die er liggen’. “Afgelopen weekeinde ben ik tot conclusie gekomen dat ik die persoon niet ben.”

Met opgaven bedoelt Staghouwer (ChristenUnie) zijn opdracht om de boeren toekomstperspectief te bieden. Het is een politiek en maatschappelijk uiterst gevoelig dossier nu de boeren hard worden geraakt door de stikstofcrisis. Het kabinet is van plan forse maatregelen te treffen om de uitstoot terug te dringen. Dat bedreigt boeren in hun voortbestaan.

Staghouwer presenteerde voor de zomer zijn toekomstplan voor de landbouw, met als doel boeren in deze onzekere tijd enige houvast te bieden. Maar de Tweede Kamer, coalitie en oppositie, beoordeelde dit als te mager en stuurde hem met huiswerk terug naar het ministerie. Dat was een pijnlijke ervaring voor de minister. De Kamer verweet hem ook onzichtbaar te zijn rond de stikstofcrisis.

Nieuw toekomstplan

Staghouwer zou voor Prinsjesdag met een nieuw toekomstplan voor de agrarische sector komen, maar maandagmiddag stuurde hij een brief naar de Tweede Kamer met de boodschap dat dit niet meer zou lukken. Waarom hij eerst met deze brief kwam om enkele uren later op te stappen, is niet duidelijk.

Staghouwer liet achter de schermen wel merken dat hij ongelukkig is met het werk van ‘onafhankelijk gespreksleider’ Johan Remkes. De oud-informateur probeert sinds augustus een uitweg te vinden uit het conflict tussen het kabinet en een deel van de boerensector. Aanvankelijk zou Remkes alleen een soort bemiddelingspoging wagen, onlangs liet hij weten ook te kijken naar ‘perspectief voor agrarische ondernemers’. Daarmee maait hij in feite het gras voor de voeten van Staghouwer weg.

Nog meer onzekerheid

Voor de landbouwsector betekent dit nog meer onzekerheid. Voorlopig neemt Carola Schouten, partijgenoot van Staghouwer, zijn taken over, in afwachting van een echte opvolger. Schouten was in het vorige kabinet ook de minister van landbouw. Belangenorganisatie LTO noemt het ‘cruciaal’ dat er snel duidelijkheid komt. “De belangrijke dossiers in de sector vragen daarom.”

Partijleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie noemt het ‘een bitter moment’. “Het is niet gelukt ons team in tact te houden. Dat maakt deze dag een beroerde.” Premier Mark Rutte zegt ‘veel waardering’ te hebben voor Staghouwer. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte noemt hem ‘een bestuurder met een warm hart’. “Hij ging het waagstuk van de politiek aan, wetend dat de opgave lastig zou zijn. De openheid waarmee hij zijn besluit verklaart verdient lof.”

Staghouwer was eerder gedeputeerde in de provincie Groningen, waarna Segers hem naar Den Haag haalde. De Tweede Kamer was vanaf het begin kritisch op zijn functioneren als minister. Hij is de eerste bewindspersoon van Rutte IV die aftreedt.

Moeilijke fase

Voor het kabinet betekent dit tegenslag in een toch al moeilijke fase. Remkes zal in de tweede helft van september met zijn bevindingen komen en dan ligt de vraag op tafel of de onvrede onder de boeren weggenomen wordt én of de interne onenigheid binnen het kabinet opgelost is. CDA-leider Wopke Hoekstra trok vorige maanden zijn handen af van het kabinetsplan om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren. Een kabinetscrisis werd afgewend, de coalitiepartijen wachten nu eerst het ‘proces-Remkes’ af.

Tegelijkertijd kampt het kabinet met nog twee grote problemen: de opvangcrisis met asielzoekers in Ter Apel is nog altijd niet opgelost. En burgers worstelen met stijgende energierekeningen en oplopende prijzen in de supermarkt. Het kabinet trekt miljarden uit om de financiële problemen ‘te dempen’, maar dat gebeurt pas volgend jaar. De oppositie zal het kabinet over twee weken, na Prinsjesdag, hier hard op aanvallen. Maar daar is Staghouwer niet meer bij.