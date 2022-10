Spanning over Oekraïens graan loopt weer op

De afspraken over de graanexport, die Moskou en Oekraïne in juli maakten met de Verenigde Naties, hebben gewerkt. Sinds de afspraken van kracht werden is rond 9 miljoen ton graan verscheept uit drie Oekraïense havens (Odessa, Tsjornomorsk en Joezjne). Maar het akkoord, dat gold voor 120 dagen en volgende maand afloopt, staat in de aanloop naar nieuwe onderhandelingen onder druk.

Volgens Oekraïne houdt Rusland op dit moment 150 schepen tegen, geladen met graan, mais, zonnebloemolie en andere producten. Volgens de afspraken mogen Russische inspecteurs schepen controleren op de aanwezigheid van wapens. Maar de Russen treuzelen daarmee, aldus Kiev. Mogelijk wil Rusland met de vertraging alvast een schot voor de boeg geven voor als onderhandelingen over verlenging van het akkoord van start gaan.

Het akkoord volgde destijds op een blokkade die vijf maanden had geduurd, wat een belangrijke aanjager was van hoge graanprijzen. Een herhaling van dat scenario wordt gevreesd als Moskou en Kiev – die niet direct met elkaar onderhandelen, maar via de Verenigde Naties – er volgende maand niet uitkomen.

Tijd dringt

Oekraïne heeft al te kennen gegeven zo’n verlenging te willen. De tijd dringt voor Kiev, want als de termijn van de graandeal verloopt, zullen de Oekraïense landbouwers de graanschuren hebben gevuld met de nieuwe oogst. Oekraïne wil ook graag dat nog een haven, die van Mikolajiv, onder een nieuw akkoord valt.

Maar Moskou klaagt dat de uitvoering van het bestaande akkoord niet aan de Russische verwachtingen voldoet. Vorige maand al klaagde de Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov dat de Russische export van graan en kunstmest grote hinder ondervindt van wat hij ‘logistieke sancties’ noemde.

Russische schepen met voedsel en kunstmest hebben volgens Moskou moeite met het vinden van banken, verzekeringsbedrijven en afnemers, die bang zouden zijn om internationale sancties te schenden – hoewel westerse regeringen expliciet hebben verklaard dat Russische schepen met voedsel en kunstmest niet vallen onder de sancties die zijn ingesteld na de Russische invasie in Oekraïne in februari. Mogelijk is Moskou uit op meer uitzonderingen van het sanctiebeleid.

Kampioen van de armen

Een ander bezwaar dat Rusland herhaaldelijk naar voren heeft gebracht, is dat de Oekraïense graanexporten onvoldoende ten goede komen aan de hongerenden in de wereld. Dat past bij het beeld dat Moskou graag verspreidt, waarin Rusland figureert als de kampioen tegen westers imperialisme en uitbuiting van de rest van de wereld. Volgens Oekraïne zijn veel schepen wel degelijk naar landen in Azië en Afrika gegaan – die zwaar te lijden hadden van hoge graanprijzen.

Bovendien, bevestigde Martin Griffiths, die namens de Verenigde Naties verantwoordelijk is voor het akkoord, staat in het akkoord helemaal niet dat de Oekraïense export een humanitaire operatie was, of dat vooral aan arme landen geleverd zou worden. “Dit akkoord werd getekend door alle partijen met als basis dat het een commerciële onderneming was”, zei hij dinsdag. “We zouden niet het behaalde volume hebben bereikt als het geen onderneming was geweest van de sector.”

Griffiths, die deze week ook gesprekken voerde in Moskou, herhaalde dat het akkoord een gunstige uitwerking heeft gehad op de voedselprijzen en dat verlenging noodzakelijk is. Hij betuigde zich daarover ‘relatief optimistisch’. “We werken daar hard aan.”

Lees ook:

Poetin dreigt graanakkoord met Oekraïne op te zeggen

Poetin wil dat het akkoord over de Oekraïense graanexport op de schop gaat. Zorg over honger in de wereld voerde hij als argument aan, maar andere motieven lijken plausibeler.