Spannende ontknoping van het Eurovisie Songfestival, toch won Oekraïne zoals verwacht

Hoewel het vooraf een uitgemaakte zaak leek dat Oekraïne het 66ste Eurovisie Songfestival ging winnen werd de finale toch nog spannend. De vakjury stemde vooral voor het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Spanje. Het publiek gaf uiteindelijk de doorslag.

De show, die duidelijk was gemaakt met het handboek van Rotterdam vorig jaar nog in de hand, was een lekker over de top, maar ook veelzijdig Italiaans feestje.

Ook in Turijn was het duidelijk het festival van diversiteit, zowel op het podium als in de zaal was de lhbtiq-gemeenschap goed vertegenwoordigd. Zelf stuurde het gastland Mahmood en Blanco, twee mannen die een liefdesduet zongen. Brividi; je geeft me rillingen.

Verrassingen

Het was de eerste avond dat de liedjes van de Big Five helemaal te zien waren. Italië, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland betalen het meeste aan de European Broadcasting Union en zijn altijd automatisch verzekerd van een finaleplaats. En tussen die Big Five zaten echt nog een paar fijne verrassingen. Zo stuurde Frankrijk een liedje in het Bretons, een uitstervende taal uit het noordwesten van het land. Helaas eindigde het land in de onderste regionen van de lijst.

Zingen in je moerstaal is overigens best een trend te noemen. De Servische Konstrakta zong zelfs in het Servisch én het Latijn een aanklacht tegen het westerse schoonheidsideaal. Dat was echt zo’n liedje waarvan vooraf niet veel werd verwacht, maar groeide in het festival en zich bij de bookmakers wist op te werken tot een plek in de top tien.

Gefilterde bagger

Het was tijdens de halve finales wonderwel gelukt om de grootste bagger eruit te filteren en tussen wat er was overgebleven zat echt voor iedereen wat wils. Van spetterende elektropop, tot bombastische powerballads van folklore tot keiharde rock en betoverende kleine liedjes. Je kunt gerust stellen dat ‘het typische songfestivalliedje’ niet meer bestaat.

De Nederlandse S10 was als elfde aan de beurt in het Palo Olimpico en zat ingeklemd tussen het podiumspektakel van Spanje en de voorspelde winnaar Oekraïne. Haar bescheiden liedje De Diepte was een verademing tussen het festivalgeweld vol beukende bassen en flitsende lichten en viel juist daarom extra op.

Geen vuurwerk tijdens S10’s optreden, maar in het licht van de kinetische zon in het decor was ze een stralende verschijning. Het twintig meter brede en tien meter hoge bouwwerk bestond uit bogen met ledlampen die onafhankelijk van elkaar konden draaien. Het was sprookjesachtig om S10 met haar lange blonde haren tussen die bogen haar breekbare liedje te horen zingen.

Hysterische presentatrice

Op de presentatoren kwam dit jaar behoorlijk wat kritiek, of eigenlijk vooral op Laura Pausini. De zangeres, die ooit een wereldhit had met het ingetogen La Solitudine, werd schreeuwerig en zelfs hysterisch genoemd. Gelukkig gaven de twee andere presentatoren Allesandro Cattelan (o.a. X-Factor Italy) en de innemende Brits-Libanese zanger Mika de broodnodige luchtigheid, maar jeetje, wat kun je Nikkie de Jager missen.

Het was vooral Mika die de show stal met zijn guitige glimlach, foute grapjes en felgekleurde pakken. En tijdens de pauze, waarin de publieksstemmen werden verzameld, speelde de zanger in een doorschijnend truitje de 15.000 koppige zaal van het voormalige ijshockeystadion plat met een medley van zijn grootste hits, waaronder Grace Kelly.

Rebelse rockers

Het was nog even spannend of het optreden van Måneskin, de winnaar van vorig jaar, wel zou doorgaan. Bij de generale repetitie zaterdagmiddag lieten ze het afweten en deed een stel achtergronddansers alsof het de rebelse rockband was. De zanger bleek een verstuikte enkel te hebben, maar klom toch het podium op, al was het enigszins kreupel.

Toen aan het einde van de avond de punten werden verdeeld, bleek dat de vakjury’s en het publiek wederom heel verschillende favorieten hadden. De landenjury’s plaatsten het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Spanje bovenaan de lijst, maar het publiek stemde overweldigend voor Oekraïne. Met maar liefst 439 publiekspunten was het land in oorlog niet meer in te halen.

Het is de vraag of het Songfestival volgend jaar ook echt in Kiev wordt gehouden. Zweden heeft al aangeboden om het over te nemen.

Uitslag Eurovisie Songfestival 2022 Oekraïne, 631 punten

Verenigd Koninkrijk, 466 punten

Spanje, 459 punten

Zweden, 438 punten

Servië, 312 punten

Italie, 268 punten

Moldavië, 253 punten

Griekenland, 215 punten

Portugal, 207 punten

Noorwegen, 182 punten

Nederland, 171 punten

Polen, 151 punten

Estland, 141 punten

Litouwen, 128 punten

Australië, 125 punten

Azerbeidzjan, 106 punten

Zwitserland, 78 punten

Roemenië, 65 punten

België, 64 punten

Armenië, 61 punten

Finland, 38 punten

Tsjechië, 38 punten

IJsland, 20 punten

Frankrijk, 17 punten

Duitsland, 6 punten

