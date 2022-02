Spaartaks dwingt coalitie kleur te bekennen over vermogensongelijkheid

Rutte IV gaat verder waar Rutte III ophield: wéér brengt een rechterlijke uitspraak over ondeugdelijk beleid het kabinet in moeilijkheden. En zoals eerder in de stikstofcrisis en rond Urgenda, legt het arrest van de Hoge Raad over de spaartaks onenigheid in de coalitie bloot.

Over één punt zijn alle partijen het eens, blijkt tijdens het Kamerdebat van woensdagavond over dat arrest en de gevolgen voor spaarders. Het bestaande stelsel deugt niet. En dat weet iedereen al lang. Veel Kamerleden memoreren dat staatssecretaris fiscaliteit Marnix van Rij dit in 2015 aanhaalde tijdens zijn eerste toespraak als toenmalig Eerste Kamerlid.

Cynisme in de Kamer

De Kamer wil, al jaren, dat de werkelijke winsten op vermogens van mensen worden belast, in plaats van een belasting die gebaseerd is op aannames door de Belastingdienst. Die werkwijze werd eind vorig jaar door de Hoge Raad afgeschoten. Maar het lukt de fiscus maar niet veranderingen door te voeren. Of het nu de spaartaks is, de afschaffing van de zogeheten jubelton (de belastingvrije schenking die ouders onder voorwaarden aan hun kinderen kunnen doen), of de btw-verlaging op groente en fruit.

Het leidt in de Tweede Kamer tot cynisme, onder meer bij PvdA-Kamerlid Henk Nijboer: “Dat reële rendementen belast zouden worden heb ik de vorige staatssecretarissen Weekers, Wiebes en Vijlbrief horen zeggen. Ik hoor deze staatssecretaris zeggen: in 2025 gaat-ie er komen. Daar gaat niets van terecht komen. Dit wordt weer doorgeschoven naar de volgende coalitie.”

Ondertussen dreigt het heffen van vermogensbelasting stil komen te liggen. Om dat te voorkomen, komen PvdA, SP en GroenLinks met een initiatiefwet, gesteund door de Partij voor de Dieren en Volt. Zij willen vijf belastingtarieven voor vermogens, van 1 procent voor vermogens tussen de één en vijf ton tot 5 procent voor vermogens boven de 5 miljoen euro.

Kleur bekennen in de coalitie

Die initiatiefwet wet dwingt de coalitiepartijen kleur te bekennen. D66 ziet het wetsvoorstel wel zitten. D66-Kamerlid Romke de Jong vindt dat de compensatie die de overheid moet betalen - aan burgers die ten onrechte belasting hebben betaald over vermogen dat ze niet hadden - moet worden weggehaald bij vermogenden. Die compensatie kan miljarden gaan kosten. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis lijkt op dezelfde lijn te zitten als zijn D66-collega: hij zegt dat een nieuw plan ‘juridisch houdbaar’ moet zijn “en van sterk vermogende schouders meer moet vragen dan van kleine spaarders”. Bij het CDA klinkt een vergelijkbaar geluid.

Het is de vraag of de VVD daarin meegaat. De liberalen voelen er vooralsnog weinig voor om vermogens zwaarder te belasten. Kamerlid Folkert Idsinga zegt eerst meer informatie te willen, voordat hij een standpunt inneemt. Al tijdens het debat over de regeringsverklaring werd de nieuwe coalitie stevig aangevallen op de aanpak van vermogensongelijkheid, omdat de vier partijen in hun afzonderlijke programma’s verder gingen dan in het uiteindelijke akkoord.

Iets meer tijd voor Van Rij

De coalitie heeft eventjes om nader tot elkaar te komen. De coalitiepartijen gunnen Van Rij de tijd tot 1 april die hij zegt nodig te hebben om alles op een rij te krijgen en met mogelijke oplossingen te komen. Eén van de belangrijkste vragen is of álle getroffen spaarders gecompenseerd moeten worden, of alleen de groep die bij de rechter bezwaar maakte.

Het kan het verschil maken tussen een compensatie van 580 miljoen euro en enkele miljarden. Van Rij laat doorschemeren dat hij het ‘rechtvaardig’ vindt dat ook mensen die géén bezwaar maakten maar wel nadeel ondervonden van de spaartaks, een tegemoetkoming krijgen. “Dat is mijn eerste gevoel. De tweede vraag is dan: voor hoeveel compenseer je? En precies om welke situaties gaat het?”

