Sociale onthouding op het water? Op de Loosdrechtse Plassen kan het (nog wel)

Kris Stroeken (25) is verbaasd dat het nog kan: een zeilbootje huren aan de Loosdrechtse Plassen. Maar zij en haar vriend Jens zijn blij; het is een welkome afwisseling van hun tuinloze huis in Utrecht. “Het voelt heel erg fijn en vrij!”, zegt Stroeken met een grote glimlach vanuit het zeilbootje. “Zeker nu we thuis zo opgesloten zitten, kan ik het extra waarderen dat dit nog kan.”

Een paar meter verderop maakt ook het gezin van Floor Molenkamp (46) uit Hilversum zich klaar om met een zeilboot de plassen op te gaan. Ze hebben net het roer schoongemaakt met desinfectiemiddel dat in pompjes op de steiger staat.

“Ze hebben het strak georganiseerd hier. Iedereen houdt netjes afstand en op het water is die anderhalve meter geen probleem.” De schoonzus en zwager van Molenkamp hebben ook een bootje gehuurd en zijn net voor hen uitgevaren. “Het plan is om zo op anderhalve meter afstand van elkaar voor anker te gaan en zo toch een beetje samen te zijn.”

Sluizen en bruggen beperkt open

De vaarvrijheid zoals op de Loosdrechtse plassen is er niet op alle plekken in Nederland. Zo kondigde de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor zondag een vaarverbod af voor de pleziervaart op de grachten en ook de veiligheidsregio Fryslân vroeg inwoners dit weekend niet voor recreatieve doeleinden het water op te gaan. Verder zijn in het hele land sluizen en bruggen maar beperkt open en houden havens hun sanitaire voorzieningen gesloten.

De boekhouding van Tim Emmelot verdwijnt na een windvlaag in het water. Beeld Werry Crone

“Het is zonnig én het waait!” zegt Tim Emmelot met weemoed in zijn stem, knikkend naar de enkele boot die met volle wind in de zeilen de Loosdrechtse Plassen opdraait. Emmelot is eigenaar van Ottenhome en verhuurt op deze zondag dertig van zijn zeil- en motorboten, ongeveer een derde van de vloot.

Klanten hebben de reservering thuis uit moeten printen en één persoon mag bij een terrastafeltje contactloos pinnen. “Ik doe er alles aan om nog een beetje omzet binnen te schrapen. Normaal verzorg ik veel bedrijfsuitjes en ik heb ook nog een evenementenlocatie. Als ik een half miljoen verlies draai dit jaar, valt het nog mee.” Ondertussen waait een stapeltje papieren van het terrastafeltje het water in. De boekhouding. “Ook dat nog!” lacht Emmelot.

Angst voor vaarverbod hangt in de lucht

Een stukje verderop, bij Jachthaven De Otter, is het ook stiller dan normaal. De oproep om binnen te blijven werkt, zo merkt havenmeester Jan Bikker. “Ik denk dat het hier anders vijf keer zo druk zou zijn geweest.” Her en der lopen wat booteigenaren op het haventerrein rond om de boot in de lak te zetten of schoon te maken. Bikker: “We hebben overwogen om helemaal dicht te gaan, maar ik weet niet of dat tot veel begrip onder de klanten leidt. Iedereen staat werkelijk te springen om er op uit te gaan.”

Toch hangt de angst in de lucht dat – als het te druk wordt op het water – er alsnog een landelijk vaarverbod komt. “Het zal van het paasweekend afhangen”, denkt Bikker. “Als mensen dan toch massaal erop uitgaan, zullen de gemeentes hun verantwoordelijkheid moeten nemen.” Emmelot moet er niet aan denken: “Ik hóóp dat het blijft zoals het nu is”.

Stroeken beseft ook dat zij en haar vriend misschien niet al te hard van de daken moeten schreeuwen dat ze vandaag zo’n fijne plek in de buitenlucht hebben gevonden. “We genieten er nu nog maar van; voor hetzelfde geld kan het volgende week niet meer.”

