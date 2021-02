Slachtoffers van misbruik krijgen een vergoeding van het Leger des Heils

Het Leger des Heils roept een compensatie- en nazorgregeling in het leven nadat zes slachtoffers van seksueel misbruik zich bij de christelijke organisatie hebben gemeld. Deze mensen klopten aan na publicaties in Trouw twee jaar geleden over misbruik in de jaren tachtig door gezaghebbende personen bij het Leger.



‘Deze misbruikzaken waren voor het Leger des Heils aanleiding om met open ogen naar het eigen verleden, het heden en de toekomst te kijken’, laat de organisatie weten.

Vanaf maandag kunnen slachtoffers een verzoek tot compensatie indienen op de website van het Leger des Heils. Een voorwaarde is dat hun zaak is verjaard en niet meer voor de rechter gebracht kan worden. Slachtoffers kunnen, afhankelijk van wat hen is aangedaan, een vergoeding ontvangen tot maximaal 50.000 euro. De compensatieregeling staat de komende vier jaar open.

Het Leger des Heils onderzoekt de misbruikzaken niet zelf, maar heeft hiervoor een onafhankelijke commissie ingesteld, die werkt onder de vlag van het Centraal Bureau Klachtenmanagement Zorg. De commissie controleert bijvoorbeeld of de persoon die het misbruik pleegde, op dat moment daadwerkelijk onder het gezag van het Leger viel.

Als kind misbruikt in het Leger des Heils, dat is een geheim dat je niet kunt begraven Richard Bos ontving een schadevergoeding voor het misbruik door een officier bij het Leger des Heils, maar bleef ontredderd achter. Tegen Trouw deed hij zijn verhaal.

Recht doen aan de slachtoffers

“We hopen dat we slachtoffers met deze regeling recht kunnen doen. Het is afschuwelijk wat hen is overkomen en we kunnen die schade niet herstellen. Maar we hopen hen op deze manier een beetje verder te helpen om hun leven weer op te pakken”, zegt woordvoerder Ineke van Buren.

Het duurde twee jaar om deze regeling op te tuigen, volgens Van Buren was dat omdat het Leger de werkwijze op die manier ‘zorgvuldig’ kon inrichten. Daar waren gesprekken met juristen en andere organisaties voor nodig. Daarnaast keek het Leger naar de compensatieregeling die de katholieke kerk instelde na de misbruikschandalen aldaar.

Slachtoffers kunnen naast compensatie ook aanspraak maken op nazorg. Zij kunnen bijvoorbeeld een psycholoog inschakelen en de kosten daarvan declareren. Ook kunnen zij gesprekken met een geestelijk verzorger van het Leger des Heils aanvragen. Van Buren benadrukt dat geestelijk verzorgers een geheimhoudingsplicht hebben.

Twee jaar geleden schreef Trouw dat het Leger des Heils ten minste drie schikkingen had getroffen met slachtoffers van kindermisbruik in de kerken van de organisatie. In twee van de drie gevallen ging het om misbruik door een officier. Meerdere vertegenwoordigers van de organisatie wisten van het misbruik, maar grepen niet in.

Een overwinning voor iedereen

Slachtoffer Richard Bos vertelde hoe hij een jaar lang door een officier werd misbruikt in een keukentje bij de korpszaal in Winschoten. Hij kreeg na veel gesprekken met het Leger een vergoeding die hij te laag vond en ‘een aanfluiting’ noemde. Ook hekelde hij het gebrek aan nazorg door de organisatie.

Het Leger des Heils heeft zich zijn kritiek aangetrokken, zegt Van Buren nu. Bos laat weten dat vertegenwoordigers van het Leger des Heils nog vaak bij hem over de vloer zijn geweest en dat hij zich inmiddels gehoord voelt door de organisatie. “Dit is gewoon het beste wat ze hadden kunnen doen”, zegt hij.

“Mensen die hetzelfde als ik hebben meegemaakt, worden niet afgepoeierd. Nu er een regeling is, wordt het voor hen toegankelijker om hun verhaal te doen aan de organisatie waarbij zij zoveel nare dingen hebben meegemaakt. Dit is een overwinning voor mijzelf en het Leger des Heils.”

