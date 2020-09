Shell schrapt 7000 tot 9000 banen om kosten te besparen

In het aantal banen dat Shell schrapt zijn ook circa 1500 werknemers meegenomen die dit jaar vrijwillig vertrekken bij het bedrijf. Het banenverlies vindt plaats in de periode tot eind 2022 en moet leiden tot kostenbesparingen van 2 miljard tot 2,5 miljard dollar per jaar.

Het is nog niet bekend hoe de verdeling van banenverlies over de landen en locaties eruit gaat zien, aldus Shell. Bij het Brits-Nederlandse concern werken wereldwijd ongeveer 83.000 werknemers, waarvan 9000 in Nederland.

Britse media schreven eerder deze week al dat er duizenden banen op de tocht stonden bij Shell als gevolg van een versimpeling van de bedrijfsstructuur en de gedaalde olieprijzen. Vooral bij de tak voor olie- en gasproductie wil Shell de kosten duidelijk verlagen, ook vanwege de overgang van de samenleving naar hernieuwbare energie.

Shell maakte verder bekend dat voor het derde kwartaal op een productie wordt gerekend van het equivalent van 2,15 miljoen tot 2,25 miljoen vaten per dag. Dat is inclusief een impact van 60.000 tot 70.000 vaten per dag door productieverstoringen vanwege orkanen in de Golf van Mexico, aldus het bedrijf. De productie van gas ligt in het derde kwartaal naar verwachting op het equivalent van 820.000 tot 860.000 vaten per dag.

Simpeler

Het concern zegt verder dat de lagere prijzen in het derde kwartaal een aanzienlijke impact zullen hebben op de marges bij lng, vloeibaar gemaakt aardgas. Daarnaast waarschuwt Shell dat de marges bij raffinage significant lager zullen zijn dan in het tweede kwartaal van dit jaar. Verder zal in het derde kwartaal een afschrijving na belastingen in de boeken worden gezet van 1 miljard tot 1,5 miljard dollar. Shell komt op 29 oktober met cijfers over het afgelopen kwartaal.

“We moeten een simpelere, meer gestroomlijnde en meer concurrerende organisatie worden”, aldus Shell-topman Ben van Beurden. Naar verluidt informeerde Van Beurden in mei het personeel dat er in de tweede helft van dit jaar ontslagen zouden kunnen vallen. Tevens heeft Shell plannen om het aantal raffinaderijen te verlagen tot minder dan tien. Het gaat dan om locaties die als strategisch essentieel worden beschouwd.

Ook andere grote oliebedrijven als BP en Chevron zijn bezig duizenden banen te schrappen vanwege de coronacrisis en de sterk gedaalde olieprijzen.

