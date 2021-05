Scholen en scholieren: open het voorgezet onderwijs na Pinksteren

Scholen en scholieren vinden dat middelbare scholen na Pinksteren weer helemaal geopend moeten worden, en de ‘anderhalve meter’ geschrapt kan worden tussen leerlingen onderling. Middelbare scholen worden niet genoemd in de tweede fase van het versoepelingsplan per 19 mei, waar sportscholen en dierenparken onder vallen. “Dat is onterecht en een zorgelijke situatie voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van scholieren”, vinden voorzitters Paul Rosenmöller (VO-Raad) en Nienke Luijckx (Laks). “Het is cruciaal dat de scholen zo snel als mogelijk weer volledig opengaan, omdat anders het risico bestaat dat het dit schooljaar helemaal niet meer gebeurt”. De organisaties noemen 25 mei als reële datum.

Vooralsnog zijn de onderwijsvakbonden tegen volledige heropening. Zij scharen zich achter het Outbreak Management Team, dat dit nog te risicovol acht. Binnen het demissionaire kabinet vinden de ministers Hoekstra, Koolmees en staatssecretaris Van 't Wout dat het voortgezet onderwijs eigenlijk vandaag, 10 mei, al heropend had moeten worden, bleek uit vrijgegeven stukken. De kabinetsplanning spreekt daar echter pas over in de derde fase van de versoepelingen waarvoor nog geen datum genoemd wordt.

Het is voor het eerst dat het Laks en de VO-Raad samen optrekken om te pleiten voor het loslaten van de 1,5 meter afstand tussen leerlingen. De tijd dringt, vinden zij. Op 17 juli begint in regio midden de zomervakantie al weer. Scholieren zouden dan pas eind augustus voor het eerst weer normaal naar school kunnen.

Nu de hoeveelheid ziekenhuisopnamen verder afneemt en de vaccinatiegraad oploopt, zien Rosenmöller en Luijkx het als een reële optie dat niet tot de derde versoepelingsfase gewacht hoeft te worden met open scholen. “Daar komt bij dat scholen in staat gesteld worden om leerlingen twee keer per week zichzelf te laten testen. Rond half mei krijgen zij de benodigde testen hiervoor aangeleverd.”

