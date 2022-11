Schimmel en een klamme pyjama: Wilma Maree draait toch de gaskraan weer open

Wilma Maree uit Driebergen liet begin september haar gaskraan dichtdraaien. Tweeënhalve maand later wint de kou het toch van haar geldzorgen.

In de huiskamer van Wilma Maree (61) geeft een digitaal weerstation een temperatuur aan van 14,5 graad Celsius. Dat is de binnentemperatuur, verduidelijkt ze, het is hier slechts een paar graden warmer dan buiten. Ze zit op de bank onder een kleed, op tafel staat een bloempotkacheltje met uitgebrande waxinelichten. Alleen Ginger lijkt geen last te hebben van de kou. Het hondje ligt zacht snurkend naast zijn baasje op de bank.

Dit zijn de laatste koude uren in het rijtjeshuis in Driebergen. Straks staat de monteur op de stoep die het huis weer zal aansluiten op het gasnet, en dan heeft Maree voor het eerst sinds 2 september weer verwarming en warm water. Op die dag liet ze de gaskraan dichtdraaien, zo geschrokken was ze van haar snel oplopende energierekening.

In de weken daarna kwam Maree symbool te staan voor een nieuw fenomeen: energiearmoede. In weekbladen en talkshows deed ze veelvuldig haar verhaal. Ze hield er enige bekendheid en een voorliefde voor rode lippenstift aan over, een tip van de visagist van Margriet.

Maar nu is het klaar. Het begint erg onprettig te worden, zegt ze, zeker nu de winterkou eindelijk haar intrede doet. Avonden achter elkaar zit ze op de bank met een deken, tot de kin toe opgetrokken. Een elektrisch kacheltje helpt onvoldoende, de bloempotkacheltjes (‘een onzinnige hype’) zelfs helemaal niet. “En als ik ’s avonds mijn klamme pyjama aantrek, dan voelt het alsof ik een ijskoude douche neem.”

Een monteur sluit het rijtjeshuis weer aan op de gaskraan. Beeld Werry Crone

Gasaansluiting is keuze tussen twee kwaden

Tot overmaat van ramp ontstaat er schimmel in de hoeken van haar kamer. Doet ze de verwarming niet snel aan, dan is Maree bang dat haar huis ‘langzaam naar de knoppen gaat’. Ook beginnen haar kleren muf te ruiken omdat ze nauwelijks droog worden in het koude en vochtige huis. “Ik dacht eerst dat die kelderlucht tussen mijn oren zat. Totdat een collega het bevestigde. ‘Je ruikt een beetje muf’, zei ze.”

Dus was het kiezen tussen twee kwaden. Ze heeft sinds kort weliswaar een wat beter betaalde baan, en de overheid heeft vanaf januari een prijsplafond voor energie afgekondigd. Maar de financiële toekomst blijft onzeker. “Ik ben vooral boos op mijn energiemaatschappij, die totaal onbereikbaar is. Ik ben ervan overtuigd dat die mijn energieverbruik veel te hoog inschat, maar het lukt me maar niet om mijn standen door te geven voor een herberekening. Ik blijf bellen en zelfs brieven schrijven, maar ik krijg geen reactie.”

Opgegeven, maar niet gefaald

Heeft ze gefaald? Nee, zegt Maree resoluut. De afgelopen maanden hebben haar veel geleerd. Ze maakt bijvoorbeeld moeiteloos een hardgekookt eitje in de waterkoker, en gisteren nog at ze gekookte aardappelen, bruine bonen en vegetarische spekjes, alles vers bereid in de magnetron. Dagelijks douchen bleek een overbodige luxe; ze redt zich prima met een washand en de waterkoker. Ze had het dus best nog even vol kunnen houden, denkt ze, als de woningbouwvereniging haar huurhuis wat eerder had verduurzaamd.

Hoewel Maree voorlopig uit de grootste zorgen is, geldt dat niet voor haar buren. Die gingen rond dezelfde datum van het gas af, maar zij hebben zoveel financiële problemen dat ze de aansluiting nog altijd niet durven herstellen. Maree: “De komende tijd mogen ze hier komen douchen. Handdoeken krijgen ze van mij, die hoeven ze niet mee te nemen. Het is hier geen camping.”

