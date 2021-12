Schaatsen mag nog wel, als je maar niet in een treintje rijdt

Bijna tegelijkertijd nemen Pieter van Elsas en Mark van Ruiten op de schaatsbaan in Haarlem een slok van hun chocomelk. Een uurtje hebben de veteranen van de plaatselijke schaatsvereniging los van elkaar op het ijs gestaan, al flitsten ze af en toe wel langs elkaar. Met de chocomel in de hand praten ze wat na. Normaal gesproken in de kantine, nu langs de baan. “We zijn blij met wat nog mag.”

De schaatsbaan van Haarlem is niet geheel overdekt en geldt om die reden als buitensportlocatie. Het is een van de weinige plekken waar het in de zaterdag afgekondigde harde lockdown is toegestaan om te sporten. Verder wordt de amateursport in Nederland wederom hard geraakt. Competities zijn afgelast, binnensporten mogen niet doorgaan en iedereen van boven de achttien mag maximaal met één ander persoon samen sporten. Uitgezonderd is de topsport en sport onder de achttien jaar.

Niet bezwaard

Maar de ijsbaan, die blijft open. De beperkte ruimte op de ijsvloer maakt het op het oog behoorlijk druk, want vele duo's maken samen honderden mensen. Zij gaan allen pootje over de bochten door, net als de tientallen kinderen voor wie de lessen gewoon doorgaan. Op het grote elektronische bord hoog halverwege de baan en op de opgehangen spandoeken aan de boarding staat groot het verzoek om afstand te houden.

Langs de baan is de teneur op alle bankjes hetzelfde: we mogen schaatsen, dus we gaan. Enigszins bezwaard voelt men zich niet. Van Elsas: “Juist bij het schaatsen voel ik me minder bang dan ergens anders. Stel je komt thuis, en daar zijn zieke kinderen. Dat zou ik erger vinden.”

Van Elsas en Van Ruiten snappen wel dat de regels zijn aangescherpt. “Je mag niet meer in een treintje achter elkaar rijden. Dat is een goed besluit, maar het maakt het wel saai. Normaal schaatsten we met veertig man. We konden elkaar aanraken. Dat doen we nu niet.”

Hoe houd je het veilig?

Rob Kleefman, directeur van de ijsbaan, ziet vanuit zijn kantoor op de eerste verdieping dat het op de eerste zondagochtend van de lockdown juist veel rustiger is dan in voorgaande weken. “Misschien is dat ook wel goed”, zegt hij. Voor hem is het schipperen tussen het doorgaan van sport en de verantwoordelijkheid die er ook bij komt kijken: hoe houd je het voor de sporters veilig? “Het lastige is dat dat ook elke dag verandert. Ik weet hoe goed sport voor je is. Zelf word ik chagrijnig als ik het een aantal dagen niet doe. Maar je moet wel kijken naar wat kan. Komen er niet te veel mensen?”

Vooralsnog kan Kleefman besluiten dat als het te druk wordt, de deuren dicht gaan. Dat is deze zondag niet het geval. Wel denkt hij al na over een vervolgstap: “Het is zeker een optie dat we weer gaan werken met een maximaal aantal bezoekers, net als in de vorige lockdown.”

Het zou voor de schaatsers langs de baan in ieder geval niet afschrikwekkend werken, het wordt hoogstens wat moeilijker om een tijdstip te boeken. De clubleden blijven schaatsen. Van Elsas: “Sport is goed voor je, je blijft gezond, dat hele riedeltje.” Hij stopt even, om te zwaaien naar iemand van de club: “Ja, we spreken elkaar snel. Tot volgende week!”

Vrees voor nieuwe beweegcrisis De vrees bij nationale sportinstanties is dat door de lockdown opnieuw veel minder mensen gaan sporten. Van de vorige lockdown is bekend dat zeker twee miljoen mensen veel minder zijn gaan bewegen. De laatste weken is dat percentage nog verder gedaald, meldde NOC-NSF onlangs. Meer dan een kwart van de Nederlanders geeft aan minder te sporten of zelfs geheel gestopt te zijn als gevolg van de avondlockdown. Dat heeft gevolgen voor de volksgezondheid. De vorige lockdown kostte ongeveer 46.000 gezonde levensjaren. Dit betekent dat mensen minder oud worden of eerder gezondheidsproblemen krijgen. Kinderen mogen in de nieuwe harde lockdown nog wel sporten. Dat is goed gevallen bij onder meer NOC-NSF-directeur Marc van den Tweel: “Het is zo belangrijk dat vooral kinderen blijven bewegen. Dat is in in alle opzichten goed voor hun gezondheid. Hoewel het zuur blijft dat de binnensport niet kan doorgaan. Dat tempert behoorlijk de blijdschap.”

