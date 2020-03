Samenscholingsverboden in gemeenten hangen in de lucht

Aanvullende maatregelen om de coronacrisis te bestrijden hangen in de lucht, nadat gisteren overal in Nederland mensen naar buiten gingen om op het strand en in natuurgebieden te recreëren of inkopen te doen bij bouwmarkten of tuincentra. Op een aantal van die drukbezochte plaatsen was het moeilijk of zelfs onmogelijk om de voorgeschreven afstand van anderhalve meter tussen mensen in acht te nemen. Hoe streng de nieuwe maatregelen zullen zijn, wordt vanmiddag en vanavond duidelijk.

Vanavond om zeven uur komen de 25 veiligheidsregio’s in Nederland bijeen in Utrecht. Op de agenda staat onder meer het eventueel afkondigen van samenscholingsverboden. Die zouden moeten voorkomen dat het op populaire plaatsen veel te druk wordt.

Minister Ferd Grapperhaus van justitie en veiligheid nam daar al een voorschot op door verdere en strengere maatregelen niet uit te sluiten. “Een samenscholingsverbod kunnen we hoe dan ook instellen, als burgemeesters constateren dat mensen zich in groepen begeven en de openbare orde verstoren”, aldus de bewindsman.

Gemeentes kunnen samenscholingsverboden afkondigen waar zij dat nodig achten. Die gelden meestal voor een beperkt gebied waar overlast plaatsvindt, gedurende een bepaalde periode, bijvoorbeeld een aantal weken of maanden. Een samenscholingsverbod stelt een maximumgrens aan het aantal mensen dat op een bepaalde locatie bij elkaar mag komen.

De voorzitter van de 25 veiligheidsregio’s, burgemeester Huub Bruls van Nijmegen, was boos over wat er gisteren in zijn eigen gemeente gebeurde. Bij sportterreinen die vanwege de coronacrisis zijn afgesloten klommen mensen over de hekken om er toch te gaan sporten. Daarvoor zijn vijf bekeuringen uitgedeeld, meldt Omroep Gelderland. De gemeente Nijmegen sloot gisteren ook per direct de zogeheten Cruyff Courts, sportveldjes waar jongeren kunnen voetballen.

Burgemeester Bruls overweegt in zijn gemeente een samenscholingsverbod in te stellen in gebieden waar het te druk is. Hij neemt daar vandaag een besluit over.

Zijn collega in Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, roept mensen nadrukkelijk op zoveel mogelijk binnen te blijven en pleit voor krachtige aanvullende maatregelen om het coronarisico zo klein mogelijk te houden.

“Ik constateer dat er een zekere nonchalance bij jonge mannen en jonge vrouwen is ingeslopen die denken: het zal mij niet overkomen”, zei Aboutaleb vanmorgen tegen NPO Radio 1. “Mensen realiseren zich niet dat ze zelf misschien niet ernstig ziek zullen worden, maar wel andere mensen ernstig ziek kunnen maken, en we willen daar krachtig tegen kunnen optreden. Dat betekent dat we dat in een noodverordening moeten regelen zodat de politiemensen ook rechtens de mensen uit elkaar kunnen halen.”

In eerste instantie zal de Rotterdamse politie mensen proberen te overreden om op straat afstand van elkaar te houden, met boetes als stok achter de deur. Boetes kunnen nu nog niet worden opgelegd vanwege het recht op burgerlijke vrijheden, aldus Aboutaleb. Hij zei ook voorstander te zijn van het sluiten van campings, “hoe zuur dat ook is, de gezondheid gaat voor”.

Voorafgaand aan de vergadering van de veiligheidsregio’s komt vanmiddag de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing bijeen, waar onder meer het onderwerp samenscholingsverboden op de agenda staat. Ook binnen het crisisteam van het kabinet is “hier heel duidelijk aandacht voor”, zei Grapperhaus gisteren bij tv-programma ‘EenVandaag’.

