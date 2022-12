Ruttes ‘nee’ is irritant, maar hij is geen chanteur zoals Orbán

Wat moet Rutte nadat hij premier van Nederland is geweest? Naar Brussel? Zelf zegt hij er geen spat zin in te hebben, en velen denken dat hij dat ook helemaal niet zou kunnen. Rutte zit nu eenmaal gebakken aan zijn appartement, zijn Indische restaurantjes en zijn eenvoudige leven in Den Haag. Die blijft daar.

Soms is het ook maar de vraag of Brussel wel zin zou hebben in Rutte, want er zijn weken dat de premier van het kleine Nederland zo irritant is als een volle treincoupé na een drukke werkdag. Neem de afgelopen week, waarin Nederland met Oostenrijk de vele lange jaren van voorbereiding van Bulgarije en Roemenië om paspoortvrij reizen mogelijk te maken, zonder pardon dwarsboomde.

Die dag was ‘een slechte dag voor Europa’, zei de Duitse minister van buitenlandse zaken.

Eurocommissaris Ylva Johansson noemde het zelfs een ‘dag van ontgoocheling’. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet heel teleurgesteld ben”, zei Johansson.

In dezelfde week gromde eurocommissaris Margaritis Schinas ook al op Nederland. Staatssecretaris Eric van der Burg ging dineren met zijn collega’s uit een paar noordelijke landen, die allemaal vinden dat een oude, in onbruik geraakte Europese regel weer in ere moet worden hersteld. Plotseling zeiden ze dat migranten moeten worden teruggestuurd naar het eerste Europese land waar ze waren.

Misnoegen over Nederland

Die oude afspraak, zei Schinas, is ‘dood’. Kon Eric van der Burg niets schelen. “De Navo is ook wel eens doodverklaard”, zei hij vrolijk. Maar voor de zuidelijke landen stapelt de frustratie over de Nederlandse dwarsheid op de ontgoocheling over de Nederlandse weigering om mee te gaan in het idee van een prijsplafond voor gas, een afgesproken maximumprijs die de doorgeschoten markt kalmeert. Het is voor Rutte een geluk dat het grote Duitsland het met Nederland eens is, plus de Europese Commissie, die er ook weinig mee op heeft.

Er is bij regeringsleiders inmiddels openlijke ergernis over Hongarije, dat met een veto lange tijd een belangrijke lening voor Oekraïne tegenhield en dat ook een plan voor de minimumbelasting voor bedrijven ophield. Maar soms, tussen de regels, is te merken dat er ook misnoegen is met Nederland.

Voor een land dat een jaar geleden nog allerlei regeringsleiders om zich heen verzamelde in een poging om het veto af te schaffen, zegt het wel heel vaak nee. Rutte schreef er destijds met collega-premier Sanchez uit Spanje een lange brief over. Ook in het regeerakkoord spreekt de Nederlandse regering vol passie over het afschaffen van het vetorecht op sommige terreinen.

Toch is de ergernis met Rutte niet zo groot als die met Orbán. Hongarije blokkeerde de Europese besluiten omdat de lidstaten het land willen korten op EU-subsidies. Door dwars te liggen, wist Orbán alsnog een deel van die subsidies binnen te slepen.

Het nee van Rutte is irritant, maar hij is geen chanteur. Daarom blijft de kans bestaan dat hij ooit een Europese topbaan in de wacht sleept.