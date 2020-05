Rutte: versoepelingen gaan door

Zo gaan de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig open. Nu zijn de de scholen in het basisonderwijs nog gedeeltelijk toegankelijk. Middelbare scholen mogen vanaf 2 juni weer open, op basis van de anderhalvemeterregel. Er moet fysiek onderwijs worden gegeven, een mentoruurtje is niet de bedoeling.

Terrassen (vanaf 1 juni 12.00 uur met binnen maximaal dertig gasten) mogen eveneens open Feestcafé's en clubs blijven nog wel dicht. “We hebben serieus en lang gesproken over openstelling tijdens het lange Pinksterweekend. Maar in overleg met de veiligheidsrisico’s is besloten vast te houden aan 1 juni. De opening van de horeca is een spannende stap, en we moeten oog hebben voor het grote geheel.”

Het openbaar vervoer rijdt volgens een normale dienstregeling, op 40 procent. Vanaf 1 juni is een mondkapje voor mensen vanaf dertien jaar verplicht. Musea, restaurants en bioscopen gaan ook weer open, uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen en slechts voor beperkte groepen.

“We vragen iedereen te blijven nadenken”, aldus Rutte. “Houd je aan de afspraken, de piek op de ic's ligt pas een maand achter ons.”

Eerder zei Rutte dat hij strenge coronamaatregelen snel maar verantwoord wil terugdraaien. Alleen als genomen versoepelingen niet voor problemen zorgen voor de samenleving en de zorg, dan kunnen er meer stappen worden ondernomen op de ‘routekaart’ die het kabinet bij de vorige persconferentie begin mei aankondigde. Vooralsnog loopt alles ‘volgens plan’: het aantal besmette patiënten neemt niet al te hard toe, de ic-bezetting daalt en de bezoekjes aan de kapper zorgen niet voor problemen.

