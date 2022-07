Rutte IV begon vol energie, maar de oorlog zette alles op zijn kop

Crisis na crisis krijgen de 29 bewindslieden van Rutte IV te verstouwen. Tegelijkertijd wordt er vanuit de Tweede Kamer bijna wekelijks een motie van wantrouwen tegen het kabinet ingediend.

Het was geen makkelijke start voor dit vierde kabinet van de premier. VVD, D66, CDA en ChristenUnie hadden dan ook 299 dagen nodig gehad om elkaar weer te vinden. Maar de hoofdrolspelers – Mark Rutte, Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra – beloofden ditmaal een nieuwe bestuurscultuur, meer openheid en nieuw elan.

Van nieuw elan is, na een halfjaar, nog geen sprake. Rutte IV straalt weinig vernieuwing uit. D66-leider Sigrid Kaag doet als minister van financiën plichtmatig haar werk. En premier Rutte laat al een tijd niet meer zijn joviale lach zien. De VVD-leider is tegenwoordig serieus en snel geïrriteerd. Alleen CDA-leider Wopke Hoekstra lijkt met plezier zijn nieuwe rol van minister van buitenlandse zaken te vervullen.

Hoe staat het met de plannen van Rutte IV? Op onze Regeermeter houden we bij hoe het gaat. Welke wetten zijn er aangenomen en welke plannen komen er aan? Kijk op trouw.nl/regeermeter.

Abortus is razendsnel afgehandeld

Rutte IV begon ambitieus met een forse hervormingsagenda en een grote pot geld. Maar de wittebroodsweken waren door de oorlog in Oekraïne snel voorbij. De problemen stapelden zich op. Tegelijkertijd heeft het kabinet opvallend weinig maatschappelijk en politiek draagvlak om het beleid uitgevoerd te krijgen.

Het enige onderwerp dat tijdens deze kabinetsperiode in hoog tempo werd afgehandeld, komt nota bene uit de Kamer zelf en ging over abortus. Een onderwerp dat de coalitie als ‘vrije kwestie’ had bestempeld. De afschaffing van de abortusbedenktijd is nu al door beide kamers goedgekeurd, en de wet om abortus via de huisarts te regelen ligt bij de senaat.

Eenzelfde snelheid zou gewenst zijn bij die andere taaie en onopgeloste kwesties; de schadeafwikkeling in Groningen, de toeslagenaffaire, de wachtlijsten in de jeugdzorg, en de stikstofcrisis. Maar de schadeafhandeling voor gedupeerde Groningers en toeslagenouders is vastgelopen, en gaat zo nog jaren duren. En de urgente versnelling van woningbouw zit nog steeds in de plannen-fase, evenals de vastgelopen jeugdzorg.

Snelle reactie op oorlog

De oorlog zette natuurlijk wel alles op zijn kop. Er is nu ook sprake van een vluchtelingencrisis, een energiecrisis, een torenhoge inflatie en een dreigende economische crisis. Het kabinet reageerde snel en stevig op de oorlog. Er kwamen boycots tegen Rusland, het defensiebudget ging met 2 miljard omhoog, en de plannen voor twee nieuwe kerncentrales werden versneld opgepakt.

Het kabinet kwam ook vrij snel met een steunpakket van 6,5 miljard euro voor burgers, vanwege de forse koopkrachtdaling. Maar de Kamer vond dat niet goed genoeg. Vanuit de oppositie werd zelfs gesuggereerd dat het kabinet ‘niks’ wilde doen. Er is bij voortduring wantrouwen waarmee het kabinet te maken heeft. Dat zit in het parlement, bij provincies, gemeenten en bij boze burgers.

Zo liep verantwoordelijk staatssecretaris Van der Burg al stuk op de weigering van gemeenten om asielzoekers op te vangen. Althans, Oekraïense vluchtelingen waren welkom, maar asielzoekers uit moslimlanden niet. Zo zag heel Nederland hoe de asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel de nacht moesten doorbrengen op stoelen, of buiten. De regering moest een noodgreep toepassen om gemeenten in beweging te krijgen. De asielopvang werd een nationale crisis. Het externe crisisteam wist binnen een week wél tot afspraken met gemeenten te komen.

Premier Mark Rutte, Sigrid Kaag, minister van financiën en Jesse Klaver (GroenLinks), tijdens het debat met de Tweede Kamer over de begrotingsplannen voor volgend jaar die zijn opgenomen in de Voorjaarsnota. Beeld ANP

Opstand boeren

Vorige maand presenteerde minister Van der Wal een nieuwe stikstofkaart, om de stikstofcrisis versneld op te lossen. Sindsdien zijn niet alleen de boeren in opstand, ook provinciebestuurders weigeren met de kaart te werken en zelfs de eigen achterban van VVD en CDA verwerpt die.

Het kabinet probeerde opnieuw een noodgreep toe te passen. Premier Rutte schoof VVD’er Johan Remkes naar voren als ‘onafhankelijk’ gespreksleider. Al lijkt die poging nu mislukt, omdat de boeren weigeren met hem te praten. De asielopvang en de stikstofkaart tonen dat een gebrek aan draagvlak gevolgen heeft voor het kabinetsbeleid.

De omgang met het parlement bleef de afgelopen maanden moeizaam. Bij de meeste van de twintig fracties in de Tweede Kamer overheerst een negatieve grondhouding richting de regering, en Mark Rutte in het bijzonder. Dat geldt eveneens voor de Eerste Kamer, waar de coalitie zelfs geen meerderheid heeft.

Wantrouwen

Tekenend voor de stemming is de motie van wantrouwen die bijna wekelijks tegen het kabinet wordt ingediend. Dat komt deels door de profileringsdrift van oppositiefracties, maar ook omdat Rutte IV bijna een kopie is van de vorige regering. Die worstelde met de coronapandemie, de aardbevingsproblematiek, en viel uiteindelijk over het toeslagenschandaal.

Het nieuwe kabinet heeft last van die erfenis. Het leidde onlangs tot een opvallende verzuchting van premier Mark Rutte in de Kamer: “Als er geen vertrouwen is, dan stap ik op”, zei hij. Een dag later noemde Rutte die aanvaring een ‘familieruzie’, waaraan niet al te veel belang moet worden gehecht. Hij wil geen voeding geven aan het idee dat Mark Rutte – die op 2 augustus de langstzittende Nederlandse premier wordt – er misschien zelf wel eens genoeg van zou kunnen hebben.

