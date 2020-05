Rutte: ‘Economisch steunpakket wordt verlengd met drie maanden’

Het economisch noodpakket van het Kabinet voor de coronacrisis wordt met drie maanden verlengd. Dat heeft Mark Rutte woensdag gezegd in een persconferentie voorafgaand aan het Kamerdebat over de coronacrisis. Het gaat ongeveer dertien miljard euro kosten, aldus Rutte. “Dit zijn grote uitgaven, maar het moet om te zorgen dat we zo goed mogelijk onze bedrijven ondersteunen.”

Rutte sprak verder dat de cijfers laten zien dat het heel slecht gaat met de economie. “We zagen vanmorgen dramatische werkloosheidcijfers. De impact is echt enorm. Daarom is het des te belangrijker om ondernemers en werknemers te steunen.”

Veel andere regelingen die het Kabinet woensdag aankondigt lekten al uit. Zo kunnen bedrijven ook een vergoeding krijgen voor hun vaste lasten zoals de huur van het pand en de energierekening. Voor de komende drie maanden kunnen ze daar maximaal 20.000 euro aan compensatie voor krijgen. Minister Wouter Koolmees van sociale zaken kondigde eerder al aan dat de ‘ontslagboete’ verdwijnt voor bedrijven die looncompensatie aanvragen. De crisis heeft nu eenmaal langer effect op de economie, dus krijgen bedrijven de ruimte te reorganiseren om overeind te blijven.

