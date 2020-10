Rutte: besef over vakantie koning kwam te laat

Hij erkent in een brief aan de Tweede Kamer een verkeerde inschatting te hebben gemaakt en zich “te laat” te hebben gerealiseerd dat de voorgenomen reis “niet langer te rijmen was met de oplopende besmettingen en de aangescherpte maatregelen”. Rutte schrijft aan de Tweede Kamer dat dit “mij eerder aanleiding had moeten geven tot heroverweging van de voorgenomen vakantie”. De premier zegt nadrukkelijk hiervoor de volledige verantwoordelijkheid te dragen.

Rutte schrijft dat de grondwet borgt dat de Koning privéreizen, die geen publiek belang dienen, tot de persoonlijke levenssfeer mag beschouwen. Dat verklaart waarom de Rijksvoorlichtingsdienst eerder geen antwoord wilde geven op vragen over de vakantiereis. Maar daar staat volgens de premier tegenover dat ook bij privéreizen van de Koning altijd het algemeen belang in acht moet worden genomen. Volgens Rutte had hij als minister-president eerder moeten oordelen dat deze reis nu niet in het algemeen belang paste.

Commotie

De premier reageert hiermee op de commotie die vrijdag ontstond over de reis van de Koning met zijn gezin naar hun vakantieverblijf in Griekenland. De Koninklijke familie voldeed keurig aan de nieuwste coronamaatregelen die sinds vorige week van kracht zijn, omdat ze met het regeringsvliegtuig vertrokken en naar een gebied gingen in Griekenland waar het code geel is. Maar de Tweede Kamer vond het ongepast dat het staatshoofd sowieso ging reizen, terwijl het kabinet iedereen juist opdroeg zoveel mogelijk in en om het huis te blijven. Met deze brief aan de Kamer neemt Rutte de volledige verantwoordelijkheid voor de privéreis op zich. Het is aan de Kamer of ze met deze verklaring genoegen nemen.

Opvallend is ook dat de premier in de brief toegeeft dat hij vicepremier Hugo de Jonge niet had geïnformeerd over de voorgenomen Koninklijke vakantiereis. Daardoor kon de De Jonge tijdens de wekelijkse persconferentie geen antwoord geven op vragen die hierover werden gesteld en stond hij met zijn mond vol tanden. De tweet van de vliegtuigspotter die de Koninklijke familie zag vertrekken, was overigens al wel opgemerkt en er werd al navraag door de Rijksvoorlichtingsdienst over gedaan. Maar het was tijdens de persconferentie vicepremier De Jonge nog niet duidelijk of de familie inderdaad op vakantie was gegaan.

