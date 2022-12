Rutte belt met Zelenski en belooft hem 2,5 miljard euro

Nederland zet volgend jaar minstens 2,5 miljard euro apart voor Oekraïne. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten. Premier Mark Rutte sprak er in de ochtend telefonisch over met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. ‘Zolang Rusland oorlog blijft voeren tegen Oekraïne, blijft Nederland Oekraïne steunen’, tweette Rutte na dat gesprek met Zelenski. ‘Militair, humanitair en diplomatiek.’

Het gereserveerde bedrag kan vele verschillende bestemmingen krijgen, afhankelijk van de behoeften van Kiev. Dat kunnen nieuwe wapenleveranties zijn, maar ook hulp bij de wederopbouw, onderzoek naar oorlogsmisdaden of diplomatieke ondersteuning.

‘Nederland geeft hiermee een boodschap van onverminderde solidariteit aan de Oekraïense bevolking, die kan rekenen op voorspelbare Nederlandse steun zolang als dat nodig is’, aldus een gezamenlijke Kamerbrief van de ministers Wopke Hoekstra (buitenlandse zaken), Sigrid Kaag (financiën), Kajsa Ollongren (defensie) en Liesje Schreinemacher (buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking). ‘Het is ook een politiek signaal richting Rusland dat het kabinet vastberaden is de steun aan Oekraïne voort te zetten.’

Steun in de winter

Het afgelopen jaar heeft Nederland al voor ongeveer 1 miljard euro aan militaire hulp gestuurd, waaronder pantserhouwitsers, luchtafweerraketten en radarapparatuur. Bovendien trainen Nederlandse militairen de Oekraïense strijdkrachten, onder meer in het Verenigd Koninkrijk.

Eerder kondigde het kabinet al aan om 180 miljoen euro vrij te maken voor ondersteuning van de Oekraïense bevolking in de winter. Daarmee worden onder meer reparaties aan het stroomnetwerk betaald. De Russische aanvallen richten zich de laatste tijd vooral op die infrastructuur.

De nieuwe reservering van 2,5 miljard wordt neergezet bij de zogeheten Aanvullende Post van het ministerie van financiën. Afhankelijk van de definitieve bestemming worden bedragen vervolgens overgeheveld naar het departement waar ze thuishoren. Daarover wordt de Tweede Kamer steeds geïnformeerd, belooft het kabinet.

