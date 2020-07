Rust en natuur, dat zoeken Nederlanders deze coronazomer in eigen land

In deze coronazomer kiezen veel mensen voor een vakantie in eigen land, en dan het liefst in de natuur. Amsterdammers boeken graag huisjes in Drenthe, Hagenaars in Gelderland en Rotterdammers in Friesland.

De buitengebieden van Nederland zijn in trek bij de binnenlandse vakantieganger. Gelderland en Noord-Holland wonnen het meeste aan populariteit als vakantiebestemming, blijkt uit boekingsgegevens die Airbnb voor Trouw analyseerde. Eerder constateerde het verhuurplatform al dat het aantal binnenlandse boekingen dit voorjaar naar een recordhoogte steeg.

Vooral randstedelingen trekken in groten getale de stad uit. Amsterdammers boeken graag huisjes in Drenthe, Hagenaars juist in Gelderland. Utrechters laten zich verleiden door Flevoland, terwijl Rotterdammers voor Friesland kiezen. Opvallend is dat bijvoorbeeld Friezen, Groningers, Gelderlanders en Limburgers omgekeerd niet naar de Randstad trekken. Ook bewoners uit die provincies kiezen volgens de gegevens van Airbnb liever voor een vakantie in landelijk gebied.

Airbnb vergeleek het boekingsgedrag van gebruikers van juni dit jaar met juni vorig jaar. Daar blijkt bijvoorbeeld uit dat het aantal reserveringen in landelijk gebied bij Rotterdammers met 120 procent toenam. Bij inwoners van de stad Utrecht was dat 80 procent. De verhuursite spreekt over landelijk gebied als er minder dan 100 inwoners per vierkante kilometer wonen.

Nederlanders gaan naar het buitengebied

Gastvrij Nederland, de koepelorganisatie voor recreatie, horeca en toerisme, herkent de trend die uit de Airbnb-gegevens blijkt. “Nederlanders gaan door de coronacrisis minder op vakantie, en als ze gaan blijven ze veelal op eigen bodem”, zegt bestuurslid Karin Kuiper. Nederlanders tijgen daarbij niet naar de steden, maar naar het buitengebied, aldus Kuiper. “Nederland is druk en dichtbevolkt, en op vakantie willen mensen juist rust en ontspanning. Zij gaan misschien een dagje naar het Rijksmuseum, maar blijven verder op een camping of bungalowpark in de natuur.”

Beeld Sander Soewargana

Dit in tegenstelling tot buitenlandse toeristen, voor wie de stad voor de hand ligt. “Het buitenlandse toerisme concentreert zich op een handvol plekken, waaronder Amsterdam en Rotterdam. Die mensen willen naar de grote musea en zich verwonderen over de architectuur in onze steden.” Vakantiegangers uit buurlanden België en Duitsland zijn de uitzondering op de regel, zegt Kuiper. “Zij kamperen graag en zullen dus ook buiten de stad verblijven.”

Volgens Kuiper zijn de Waddeneilanden van oudsher een populaire bestemming bij Nederlanders. “Wij trekken graag naar de kust: naar Zeeland, maar ook de Schoorlse duinen en Egmond aan Zee.”

Nederlanders willen van de gebaande paden af

Afgezien van het strand zijn natuurgebieden een enorme trekpleister voor de binnenlandse toerist. “Nederland heeft een paar pareltjes, zoals de Marker Wadden, de Drentsche Aa en de Veluwe.” De Nederlandse natuur is bovendien gevarieerder dan mensen denken, zegt Kuiper. “We hebben een prachtig landschap met bossen, rivieren, meren en heide. En het is toegankelijk: je kunt nagenoeg overal naartoe fietsen en wandelen. Dit doen Nederlanders dan ook graag.”

Op haar blog ‘Visiting the Dutch Countryside’ ziet eigenaar Manon van Schagen het aandeel Nederlandse bezoekers de laatste maanden explosief groeien. “Normaal heb ik vooral Duitse en Belgische lezers, maar die balans is sinds april omgeslagen.” Van de honderden dagelijkse bezoekers is nu meer dan de helft Nederlands.

De website is een vervolg van haar afstudeerscriptie over toerisme in Nederland. “De verspreiding van buitenlandse toeristen is nog steeds bar slecht”, zegt Van Schagen. “Zij gaan vooral naar de vier grote steden en Giethoorn.” Met haar blog wil ze de onontdekte plekken in Nederland onder de aandacht brengen, zoals Zaltbommel, Elburg en Sloten.

Veel mensen kennen Nederland amper

Waar zijn Nederlanders naar op zoek? “Nederlandse lezers willen de natuur in en van de gebaande paden af. Ze weten hoe het hier reilt en zeilt, dus slaan makkelijker een onbekende weg in. Buitenlandse toeristen zijn daar huiveriger voor”, zegt de blogger.

Op het VVV-kantoor in Ruurlo, midden in de Achterhoek, ervaart vrijwilliger Rita van den Berg ook een toestroom van Nederlanders, met name randstedelingen. Het buitengebied trekt mensen aan, zegt Van den Berg, door de kalmte en de natuur. “Je kunt hier prachtig wandelen, halverwege op een bankje ploffen en genieten van de stilte en het uitzicht.” Daarnaast is het de gemoedelijkheid van de bewoners die charmeert, aldus Van den Berg. “Men kijkt naar elkaar om en zegt mekaar gedag. We zijn daarin heel oprecht.”

Van den Berg vindt het een goede zaak dat meer Nederlanders in eigen land blijven. “Ik denk dat veel mensen Nederland amper kennen. Je hoeft niet altijd maar naar het buitenland, er is hier nog zoveel moois te ontdekken.”

