Russische leiders geven aan Poetin te steunen

Of de opstand van het huurlingenleger Wagner in Rusland zal slagen, is afhankelijk van de loyaliteit van de Russische strijdkrachten. Dat zegt het Britse ministerie van Defensie in een dagelijkse inlichtingenupdate. "Dit is de grootste uitdaging voor de Russische staat in de recente geschiedenis." Ook een Amerikaanse denktank zegt dat het nog de vraag is hoe de Russische defensie zal reageren.

De Britse krijgsmacht denkt dat Wagner richting Moskou probeert te trekken. Vooralsnog zeggen de Britten weinig signalen te krijgen dat ze daarbij op veel verzet stuiten van de Russische krijgsmacht. Om de huurlingen tegen te kunnen houden, zal voor het Kremlin vooral de inzet van de Russische Nationale Garde belangrijk blijken, zo zegt het Britse ministerie van Defensie.

Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW) is het nog maar de vraag of Wagner in staat zal zijn om de Russische militaire top in Moskou omver te werpen. Het instituut zegt dat Wagner-leider Jevgeni Prigozjin medestanders nodig heeft binnen de Russische krijgsmacht, maar die vermoedelijk niet zal treffen. Poetin probeert dat in ieder geval te voorkomen.

Wel zal de omsingeling van het Russische militaire hoofdkwartier in Rostov aan de Don gevolgen hebben voor de oorlog in Oekraïne. Vanuit die stad wordt een belangrijk deel van de Russische troepen aangestuurd voor de strijd tegen de Oekraïense krijgsmacht, die bezig is met een offensief. (ANP)