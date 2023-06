The Telegraph: Rusland bedreigde familie Wagner-leiding

De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe is voor het eerst op televisie verschenen sinds de muiterij van de Wagner Groep zaterdag. In een video bij Russisch staatspersbureau TASS is te zien dat de minister een bezoek brengt aan troepen aan het front in Oekraïne. Het is onduidelijk wanneer de video is opgenomen.

Sjojgoe bezocht een commandopost van troepen in de "speciale operatiezone" zoals Rusland naar de oorlog in Oekraïne verwijst. Het delen van de beelden na de muiterij van zaterdag suggereert dat Sjojgoe nog steeds aan het roer staat van het Russische defensieapparaat.

De huurlingen van de Wagner Groep dreigden zaterdag op te rukken naar Moskou, onder leiding van baas Jevgeni Prigozjin. Het Russische particuliere huurlingenleger kwam in opstand nadat Prigozjin claimde dat zij door Russische strijdkrachten waren aangevallen.

De Wagner-baas wilde onder andere de defensieminister spreken, waar hij al maanden mee overhoop ligt. Uiteindelijk werd de opstand van de Wagner Groep afgekapt en ging Prigozjin akkoord met een de-escalatievoorstel. Of het aftreden van een deel van de Russische defensietop onderdeel was van deze deal is nog onduidelijk. (ANP)