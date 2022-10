Rusland kondigt ontruiming Cherson aan

Moskou zal de inwoners van Cherson evacueren, zo liet een Russische regeringsfunctionaris weten op de Russische staatstelevisie. Hij reageerde daarmee op een oproep van Vladimir Salo, die door de Russen is aangesteld als leider van de gelijknamige regio. Het Oekraïense leger rukt langzaam op in de richting van de havenstad. ‘Evacuatie’ van bewoners in bezet gebied komt meestal neer op deportatie naar Rusland.

Cherson is één van de vier Oekraïense regio’s die de Russische president Poetin eerder deze maand heeft uitgeroepen tot Russisch grondgebied. De Verenigde Naties hebben die annexatiepoging woensdagavond veroordeeld. De Algemene Vergadering van de 193 lidstaten noemt de stap van Rusland illegaal. 143 leden stemden voor, 5 tegen en 35 landen – waaronder grootmachten China en India – onthielden zich van stemming. De veroordeling heeft geen gevolgen, maar wordt gezien als teken dat Rusland zich internationaal verder isoleert.

Nieuwe bombardementen

De stemming was twee dagen na grootscheepse Russische beschietingen van burgerdoelen in Oekraïne, als wraak voor een aanval op de brug tussen Rusland en de Krim. Ook donderdag vonden luchtaanvallen plaats op onder meer Kiev en Mikolajiv. Volgens een woordvoerder van de Oekraïense president Volodimir Zelenski werd in de regio rond Kiev ‘kritieke infrastructuur’ getroffen door drones. Wat de doelwitten precies waren, is niet duidelijk.

De energievoorziening in Oekraïne is na de hevige bombardementen maandag en dinsdag weer praktisch hersteld. Veel energiecentrales in het land werden door bommen geraakt, maar de baas van staatsenergiebedrijf Ukrenergo zei dat de schade over het algemeen gerepareerd is.

De Turkse en Russische presidenten Erdogan en Poetin hebben elkaar donderdag in de Kazachstaanse hoofdstad Astana gesproken. Erdogan werpt zich op als bemiddelaar in de oorlog. Daarover hebben ze wel gepraat, maar zwegen ze na afloop. De leiders hadden het alleen over economische samenwerking.

Russische aanval was ‘strategisch idioot’, maar Oekraïne kon zich er moeilijk tegen wapenen

Volgens defensie-expert Patrick Bolder haalde Poetins raketterreur van maandag weinig uit. ‘De Oekraïense wil tot vechten heeft hij er niet mee gebroken.’