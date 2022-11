Rusland incasseert weer een klap en trekt zich terug uit Cherson

Zowel de Russische minister van defensie Sergei Sjojgoe als de hoogste Russische commandant in Oekraïne, Sergei Soerovikin, verschenen woensdag op televisie om uit te leggen dat de Russische bezetting van het gebied ten westen van de Dnjepr niet meer houdbaar is.

Het is niet langer mogelijk om de stad Cherson te bevoorraden, zei Soerovikin. “We zullen de levens van onze soldaten en de vechtcapaciteit van onze eenheden sparen”, zei de generaal, die vorige maand door Poetin werd benoemd om de strijd in Oekraïne te coördineren. De troepen handhaven op de westelijke oever is ‘zinloos', zei Soerovikin, “sommige eenheden kunnen worden ingezet op andere fronten.”

Het Russische leger zal zich nu naar verwachting verder ingraven op de oostoever. Dat is vanuit Rusland bezien strategisch verstandig, omdat het Russische leger op de westoever zwaar in de verdrukking is gekomen. Maar het blijft een grote klap in het gezicht van de Russische president Poetin. Volgens sterke geruchten zou hij eerder dwars voor de adviezen van zijn generaals zijn gaan liggen, toen die een terugtrekking bepleitten.

Oekraïne is sceptisch

Oekraïne reageerde terughoudend op de kennisgeving, en wijst erop dat Russische troepen nog steeds in Cherson zijn. "Totdat de Oekraïense vlag wappert over Cherson heeft het geen zin om te praten over een Russische terugtrekking", zei Michailo Podojak, adviseur van de Oekraïense president Zelenski.

In welke staat het Oekraïense leger het gebied na een terugtrekking zal aantreffen valt nog te bezien. Eerder beschuldigde Zelenski Rusland van plannen om de zogeheten Kachovka-stuwdam in de Dnjepr op te blazen, en zo een groot deel van het gebied onder water te zetten. Mogelijk zal Rusland de Oekraïners nog willen verrassen met hinderlagen, grootschalige verwoestingen en ondermijning van de stad en het gebied.

Al vorige week werd gespeculeerd dat Rusland het gebied zou verlaten. Dat werd toen aangekondigd door Kirill Stremoesov, de door Rusland aangestelde vice-gouverneur van de regio. De man kwam volgens Russische media woensdag onder onopgehelderde omstandigheden om bij een auto-ongeluk - als het geen aanslag van Oekraïense partizanen was, of een Russische afrekening.

De hoogste Russische militaire commandant in Oekraïne, Sergei Soerivikin, maakte woensdag de terugtrekking bekend tijdens een ontmoeting met minister van defensie, Sergei Sjojgoe. Beeld AP

Strategisch en psychologisch belangrijk

Oekraïne en westerse analisten trokken Stremoesovs aankondiging meteen in twijfel, gezien het grote strategische en psychologische belang van de regio en de stad. Cherson is de enige provinciehoofdstad die Rusland - al vrij snel na de grootscheepse inval in februari - veroverde. Het door Rusland aangestelde regio- en stadsbestuur heeft de stad vorige week al verlaten. Maar volgens Oekraïense informatie hadden duizend extra Russische militairen posities rond de stad ingenomen.

Rusland heeft tienduizenden inwoners van de regio gedeporteerd naar het oosten. Onder hen ook gehandicapte kinderen en bejaarden in instellingen, aldus Oekraïense autoriteiten. In de stad, met voor de oorlog meer dan 250.000 inwoners, verblijven volgens schattingen nog tussen de 35.000 en 70.0000 inwoners. Inwoners melden plunderingen door Russische militairen, en het afsluiten van water, elektriciteit en telefoon-zendmasten.

Ongrondwettige terugtrekking

Cherson is een van de vier Oekraïense regio’s die Rusland vorige maand heeft ‘geannexeerd’. Die inlijving wordt internationaal afgewezen, maar de Russische president Poetin liet gelijk in de grondwet een verbod opnemen tegen het opgeven van ‘Russisch grondgebied’. Dat zo’n ‘ongrondwettige’ terugtrekking nu kennelijk gebeurt, is een groot succes voor het Oekraïense leger.

Cherson wordt gezien als de toegangspoort tot de Krim. Rusland heeft zo’n 40.000 troepen gestationeerd in de regio, bijna zo groot als België. Ruslands snelle verovering van een groot deel van deze provincie, begin maart, verschafte Rusland een landcorridor naar de Krim. Rusland hervatte ook de watertoevoer naar de Krim, die Oekraïne had afgesloten na de Russische bezetting van het schiereiland in 2014.

Belofte ingelost

De Oekraïense president Zelenski beloofde begin deze maand al dat het Oekraïense leger Cherson voor het eind van het jaar zou heroveren. Sinds vorige maand heeft Oekraïne zo’n honderd dorpen op de Russen heroverd, en brak Oekraïne door het Russische front in het noordwesten. Maar een totale instorting van het Russische front, zoals eerder bij Charkov, bleef uit.

De Russische verdedigers waren in het voordeel op het vlakke terrein, dat door regenval modderig is geworden en doorsneden wordt door veel irrigatiekanalen. Maar zij zaten aan de westoever van de Dnjepr al wekenlang in de verdrukking, omdat Oekraïne de Russische troepenconcentraties, commandoposten, munitiedepots en aanvoerlijnen permanent onder vuur neemt. De Russische bevoorrading wordt verder afgeknepen door de aanslag op de Russische brug naar de Krim, vorige maand. Volledig herstel zal tot ver in 2023 duren.

Lees ook:

Rusland zegt zich terug te trekken uit Cherson, Kiev waarschuwt voor valstrik

Rusland zal zich terugtrekken uit een groot deel van de Oekraïense regio Cherson, zegt een Russische bestuurder.Eerst zien, dan geloven, zegt Oekraïne.