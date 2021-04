Ruim 10.000 toeslagenouders ontvangen nog geen tegemoetkoming

Ruim 10.000 ouders die zeggen getroffen te zijn door de toeslagenaffaire komen vooralsnog niet in aanmerking voor de tegemoetkoming van 30.000 euro. In totaal meldden zich voor half februari 25.000 ouders voor de compensatie, die zij uiterlijk vandaag hadden moeten ontvangen.

Dat heeft demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen van financiën de Tweede Kamer laten weten. Dat een fors aantal ouders geen recht heeft op het bedrag, heeft uiteenlopende redenen. Vaak hebben zij geen kinderopvangtoeslag aangevraagd, zegt Van Huffelen. “Het kan zijn dat zij gedupeerd zijn doordat de huur- of zorgtoeslag is teruggevorderd. Wij weten dat dit mensen overkomen is, en gaan daar een regeling voor maken. Er zijn ook mensen die een hoger jaarinkomen ontvingen dan zij vooraf hadden ingeschat, of die minder uren kinderopvang hadden afgenomen dan gepland.”

In dat geval is de toeslag volgens Van Huffelen terecht ingevorderd. Sommige ouders kunnen de komende tijd nog aanspraak maken op meer geld, als zij vinden dat zij daar recht op hebben. Daarvoor moeten ze een zogeheten ‘integrale beoordeling’ laten doen. Om hen te begeleiden stelt het kabinet zaakwaarnemers aan.

Schulden afbetalen

Het kabinet besloot op 22 december in het Catshuis dat de ouders die gedupeerd zijn in de kinderopvangtoeslagaffaire recht hebben op 30.000 euro als schadevergoeding en om (een deel van de) schulden af te betalen. Het kabinet zou hiervoor een ‘lichte toets’ voeren, en dus niet de complete doopceel van mensen lichten. Vooraf dacht het kabinet dat zich iets minder dan 30.000 gedupeerden zouden melden, inmiddels hebben zich er al 36.000 gemeld, voor een deel na 22 februari. Die aanvragen wil het kabinet binnen zes maanden beoordelen. Van Huffelen: “Dat is een enorm aantal. Veel ouders zijn enorm gedupeerd geraakt. Ik ben blij dat mensen zich melden bij ons.”

Het lukt het kabinet niet om alle ouders die zich voor 15 februari gemeld hebben, zoals toegezegd, voor 1 mei het bedrag over te maken. Bij ruim 11.000 ouders is dat inmiddels wel gebeurd. Meer dan 4.000 ouders moeten nog wachten tot 12 mei. Met een deel van hen lukte het de overheid nog niet in contact te komen. 1.750 ouders werden slachtoffer van een foutieve data-analyse. Zij kregen onlangs onterecht een brief van de Belastingdienst, dat zij geen recht zouden hebben op de genoegdoening. Van Huffelen heeft haar excuses aangeboden voor deze misstap.

Personeel van de Belastingdienst raakt gefrustreerd

De Tweede Kamer was tijdens het debat van donderdag zeer kritisch over de trage afhandeling van de betalingen. Ook kreeg Van Huffelen veel vragen over de berichtgeving in Trouw op donderdag, dat de werkdruk bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) die de uitbetaling moet regelen, zo groot is dat mensen vertrekken. Personeel raakt gefrustreerd of opgebrand, doordat het alles op alles moest zetten om zoveel mogelijk mensen uit te betalen op 1 mei.

Van Huffelen bevestigde in het debat dat er ‘ongelooflijk hard gewerkt wordt’. “Daar ben ik heel blij mee en trots op.” Ook erkent zij dat het werk zwaar is, onder meer vanwege de verhalen van getroffen ouders waarmee de ambtenaren spreken. Zij weersprak dat het werken aan de integrale beoordelingen heeft stilgelegen.

De Kamer vreest dat er binnenkort weer schuldeisers op de stoep staan bij de 10.000 ouders die nog geen recht hebben op de tegemoetkoming. De overheid zal geen schulden opeisen totdat mensen een integrale beoordeling hebben gehad, maar private partijen kunnen dit wel doen, bevestigde Van Huffelen.

Dieper in de ellende

Dat kan getroffenen weer dieper in de ellende storten. Om het zogeheten moratorium voor private schuldeisers aan te passen, moet de wet gewijzigd worden. De Tweede Kamer riep het kabinet per motie op om ervoor te zorgen dat private schuldeisers voorlopig geen aanspraak kunnen maken op geld of bezittingen van getroffen ouders.

Van Huffelen wil hiervoor een ‘praktische oplossing’ zoeken, schrijft zij aan de Kamer. Ouders van wie het verzoek is afgewezen, maar die vinden dat zij in aanmerking komen voor 30.000 euro, kunnen versneld een integrale beoordeling krijgen.

