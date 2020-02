Roos Haase, slachtoffer van misbruik in de jeugdzorg, hoopt op schadevergoeding

Roos Haase (75) gaat vrijdagmiddag naar Nieuwegein met kriebels in haar buik. Ze is vastbesloten om op te staan, als minister Sander Dekker zijn zegje heeft gedaan. Om te vertellen wat de jarenlange mishandeling en misbruik in het pleeggezin waar ze opgroeide voor haar hebben betekend. En dat ze daar nu nog steeds veel last van heeft. “Je wordt steeds opnieuw gestraft voor dingen waar je als kind niks aan kon doen”, zegt ze.

Minister Dekker van rechtsbescherming komt met een financiële compensatie voor slachtoffers van misbruik en geweld in de jeugdzorg, zo werd vrijdagochtend bekend. Later op de dag horen de slachtoffers van Dekker hoe hoog die vergoeding wordt, en wie ervoor in aanmerking komen.

De regeling komt er na een onderzoek van pedagoog Micha de Winter, die vorig jaar tot de conclusie kwam dat kinderen die sinds 1945 uit huis zijn geplaatst stelselmatig slachtoffer waren van lichamelijk, psychisch en seksueel geweld in pleeggezinnen en in instellingen. Bij de commissie kwamen duizend meldingen binnen.

Roos Haase (75)

‘Er was steeds weer een nieuwe papa’

Haase woonde vanaf haar geboorte tot haar achttiende bij een pleegmoeder. Tot haar zestiende was er sprake van fysiek geweld: ze werd geslagen en aan haar haren door het huis getrokken, vertelt ze. Ook zegt ze misbruikt te zijn, onder andere door de mannen die haar pleegmoeder mee naar huis bracht. “Er was steeds weer een nieuwe papa. Als 7-jarige vroeg ik de huisarts om hulp. ‘Je liegt’, zei die.”

Nog altijd heeft ze de pop, waar ze als kind zelf gaten in had gemaakt om aan anderen te vertellen wat haar was overkomen. Maar ze werd niet geloofd.

Er komen nog steeds nieuwe nare herinneringen boven, vertelt Haase. Ze is ervan overtuigd dat het hartinfarct dat ze drie jaar geleden kreeg, te maken heeft met de stress van haar onverwerkte verleden. “Ik moest drie maanden revalideren, en kan nog steeds bijna niet lopen. Ik zie het ook bij andere slachtoffers gebeuren: die vallen nu alsnog om, bijvoorbeeld door hartklachten.”

'De hoofdprijs is erkenning, maar geld kan dingen makkelijker maken’

Nu komt Haase mogelijk voor een vergoeding in aanmerking. “De hoofdprijs is voor mij de erkenning, het gevoel dat er naar ons wordt geluisterd”, zegt ze. “Maar geld kan de dingen wel makkelijker maken. Ik zou bijvoorbeeld naast mijn scootmobiel een kleine rolstoel voor in huis willen, maar dat kan ik me nu niet permitteren.”

Eerder boog de commissie Samsom zich al over seksueel geweld in de jeugdzorg. Daarna kwam er een compensatieregeling, maar slachtoffers die onvoldoende bewijs konden overleggen van wat hen was overkomen, kwamen daarvoor niet in aanmerking. Ook Haase niet. “Dat vond ik heel verdrietig. Toen heb ik besloten: ik blijf vechten, ook voor de andere slachtoffers.”

Ze hoopt daarom dat slachtoffers bij de nieuwe regeling niet opnieuw worden belast met een bewijsplicht. “Als dat gebeurt, breekt de pleuris uit”, stelt ze. “Dat schiet bij de slachtoffers volledig in het verkeerde keelgat. Hoe moet ik nou bewijzen wat er is gebeurd? Wie erbij was, ligt onder de grond. Het is heel hard nodig dat je de mensen die zich hebben gemeld bij Micha de Winter compenseert. Geloof die mensen op hun woord en trek het bedrag voor iedereen gelijk.”

Maar of dat ook is wat ze vrijdagmiddag zal horen? “Ik heb geen flauw idee wat we moeten verwachten”, zegt ze. In elk geval wil ze opstaan uit haar stoel, en Dekker vertellen over de schaamte die ze voelde als kind. “Het gevoel: misschien was het wel mijn schuld.”

