Roofkerst: een kerstboodschap van Marieke Lucas Rijneveld

Roofkerst O lief alleendier, daar zit je dan, in een huis dat zich donker houdt, op de achtergrond wat gemis, wat oorlog, terwijl je twee truien over elkaar heen draagt, niet alleen om zuiniger, maar ook voor alsof, alsof er een geliefde zich tegen je aan drukt, die je geen goud, mirre of wierook belooft, maar gewoon iemand die de kou verdrijft, en je hebt geen zin in Home Alone, in kalkoen, alles smaakt naar een-beetje-beter-je-best-doen, terwijl je verlangt naar het uitsnuiten, van zowel de adventskaars als dit gezelligheidsliedje, naar een dag zoals alle andere dagen, in een huis zoals alle andere huizen, op de achtergrond wat verdriet, wat klimaat. O lief alleendier, daar zit je dan, op de bank die je onwennig draagt, waar je alleen vertoeft als je bezoek krijgt, en nu wacht je, je wacht het wachten uit, te midden van al het feestgeweld, natuurlijk houd je van Christus, natuurlijk houd je van musketkransjes, dus je probeert het, je maakt je borst bol en zegt tegen jezelf: peertjes uit de lampen verholen, kerstfeest gestolen. Het helpt even, soms is er maar één lichtje nodig om het donker, om te vermijden dat je geen hand voor ogen. En je weet: ergens wordt een kindje geboren, ergens gaat iemand vroeg naar bed, ergens is iemand nog aan het werk, ergens zit iemand op de bank, we kunnen eenzamen zijn met roedelverlangen, die uitkijken naar de ster in het Oosten, naar de dag van morgen, als alles weer gewoon, op de achtergrond wat heimwee, wat zorgen.

Marieke Lucas Rijneveld (1991), schrijver en dichter. Voor zijn dichtbundel Kalfsvlies (2015) kreeg hij de C. Buddingh’-prijs voor het beste poëziedebuut van het jaar. Zijn debuutroman De avond is ongemak was een groot succes. Het in 2018 verschenen boek werd bekroond met de ­International Booker Prize 2020. Dit jaar schreef Rijneveld het Boekenweekessay, Het warmtefort.

Lees ook:

Troost, mooie woorden en tips van Anton Dingeman na een moeizaam jaar: vijf kerstboodschappen

Juist in deze dagen is er behoefte aan verbinding, aan troost, aan mooie woorden, aan een goed gevoel bij aanvang van de feestdagen.