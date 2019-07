Rondkomen van vijftig euro per week? Deze politici gaan de uitdaging aan

Hoe moeilijk is het om met vijftig euro per week rond te komen? WARM Rotterdam daagt raadsleden uit om dat de komende zomer zelf te ervaren. De organisatie is een initiatief van de Pauluskerk en zet zich in om armoede uit de stad te bannen. Dat doet ze samen met mensen die weten hoe het is om in armoede te leven. Met de actie hopen ze het gesprek aan te gaan met politici en bewustzijn te creëren over de problematiek.

Ellen Verkoelen van 50Plus is het eerste raadslid dat de uitdaging aannam. “De inkt van de mail was nog niet droog of ik had me al aangemeld. Ik vind het een leuke actie, en het is een heel belangrijk thema dat serieuze aandacht verdient.”

Volgens het raadslid is het overduidelijk, zeker in Rotterdam, dat de armoede toeslaat. Ruim tachtigduizend Rotterdammers leven onder de armoedegrens en een deel van hen kampt met ernstige schulden. “De overheid helpt hen niet genoeg om daaruit te komen: vaak krijgen ze juist boete op boete op boete. Het antwoord van onze stad is dan om meer in te zetten op handhaving, maar daar lossen we het probleem niet mee op. Dat is gewoon het paard achter de wagen spannen”, aldus Verkoelen.

Schamen voor de Voedselbank

Ze herinnert zich nog dat de voedselbank een rariteit was in Nederland. “Nu is het gewoon onderdeel van het straatbeeld. Als rijk, westers land, moet je je dan toch schamen? Het is belangrijk dat wij, als politici, hier aandacht aan besteden en hopelijk het startschot geven om te zoeken naar een oplossing.”

Tot nu toe hebben ook Jeroen Postma van GroenLinks, Tjalling Vonk van de ChristenUnie-SGP en Duygu Yildirim van de PvdA de uitdaging van WARM Rotterdam geaccepteerd. De raadsleden mogen zelf kiezen wanneer ze deze zomer met vijftig euro moeten zien rond te komen. In die week worden ze gevolgd door de organisatie. Na afloop zullen ze hun ervaringen delen. Dan gaan ze het gesprek aan met ervaringsdeskundigen – mensen die zelf onder de armoedegrens leven – om te kijken naar constructieve oplossingen.

Armoede in Rotterdam

15,4% van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens

1 op de 4 Rotterdamse kinderen groeit op in armoede

Meer dan 100.000 mensen kampen met ernstige schulden

Bron: WARM Rotterdam

Volgens Annemarieke van Egeraat, programmaleider van WARM Rotterdam, is de bereidheid om te praten binnen deze groep enorm. “Deze mensen stappen af van hun schaamte om te vertellen over hun situatie en mee te denken over wat er moet gebeuren. Ze kunnen en wíllen echt meepraten.”

Luisteren naar de stad

Waar de organisatie op hoopt? “Dat de gemeente beter gaat luisteren naar wat de stad nodig heeft en naar welke oplossingen effectief zijn. Het systeem moet zo veranderen dat het mensen in armoede helpt, in plaats van tegenwerkt.” Zo moet er worden geïncasseerd zonder dat eraan wordt verdiend en moet de arbeidsmarkt mensen in armoede insluiten in plaats van uitsluiten, vindt Van Egeraat.

Om met vijftig euro per week rond te komen in Nederland is best heel lastig, verwacht Verkoelen. Deze week begon ze al met een oefendag en merkte meteen dat boodschappen doen veel meer tijd en energie kost dan met een volle portemonnee. “Je moet over alles nadenken en berekenen. En toen ik ’s middags langs een terrasje liep, kwam ik gelijk een vriendin tegen die vroeg of ik wat kwam drinken. Maar met zeven euro per dag zou ik dan meteen de helft kwijt zijn, dus dat kan gewoon niet.”

Ze gaat het wel heel serieus aanpakken, zegt Verkoelen. Niet de week van te voren haar voorraadkast volladen en dan zeggen: nu ga ik eens van vijftig euro leven. “Misschien ga ik er wel twee of drie weken mee door. Het is belangrijk dat we een signaal afgeven. Ik hoop dat mijn collega’s zich aansluiten.”

