Roermondse evacués bereiden zich voor op het water: ‘We hebben al 900 zandzakken gevuld’

Met man en macht bewaakt de 70-jarige Jos van Zeeland de poorten van het Roermondse Hambeek. Normaal is Hambeek een rustige parkwijk in de Limburgse stad, maar vanavond is het verboden terrein voor vreemdelingen. De gemeente wil geen pottenkijkers, nu alle 5000 inwoners van de wijk geëvacueerd moeten worden, uit angst voor aankomende overstromingen. “Dus laat ik niemand door, behalve inwoners”, zegt Van Zeeland trots in zijn gele hesje. Langs hem rennen Hambekers gehaast met kruiwagens vol zandzakken naar beneden.

De sfeer is gemengd in de Roermondse parkwijk met losstaande huizen en brede straten. Gepantserde ME-busjes sjezen door de wijk, vriendelijke politieagenten kloppen op iedere deur om te vragen of men vóór 11 uur ’s ochtends het huis zal verlaten. Maar daartussen rent een hardloper zijn vaste rondje en fietst een vrouw met haar boodschappen. Het water? Dat staat hoog, maar stroomt nog niet door de wijken. Morgen pas. Nu is vooral de dreiging, die ieder anders interpreteert.

Hoe dichter bij het water, hoe hoger de spanning. Een politiecommandant uit de gemeente Den Haag wijst naar een kaart van de wijk, verdeeld in vier vakjes. “In het hoogste gebied, waar wij zitten, daar denken vooral de ouderen: wij zijn wel wat gewend. Zij hebben de overstromingen in 1993 en 1995 ook meegemaakt. Maar bij het water, daar is de paniek groot.”

In de straten naast de oevers van de Maas sjouwen buurtgenoten met man en macht zandzakken naar hun keurige stenen opritten met witte huizen. De deuren, garages en ramen zijn bedekt met witte zandzakken, zo hoog mogelijke stapels. De hele wijk is een zandbak geworden. Alleen al in deze straat zijn 1300 zandzakken geleverd, 900 hebben de buren er gezamenlijk gevuld. “Het verbroedert wel hè’, zegt Jos Reulen, die in kaplaarzen twee zakken met een karretje vooruit duwt. De buurvrouw zingt liedjes terwijl ze een zak sjouwt. “Iedereen praat met elkaar, veel meer dan we de afgelopen tijd hebben gedaan”, merkt zijn buurtgenoot Ruud Botman in zijn groene regenjas. “Dat heb je in een crisis.”

Een man met een rood petje en pretoogjes roept in dialect naar de verslaggever: “Zeg, help je ook niet even mee met sjouwen?”

De straat met de witte huizen heeft een gezamenlijk doel: het gevreesde water zo goed mogelijk tegenhouden. Toch is Reulen er niet gerust op. Zo’n honderd meter hoeft het water slechts af te leggen, voordat het linea recta zijn voortuin instroomt. “Ik woon hier al jaren, heb de overstromingen in ’93 en ’95 meegemaakt. Maar dit is de eerste keer dat we écht moeten evacueren.” Hij is onrustig. “Straks ligt je huis vol slib. Ik heb mijn meubels naar boven gehaald.” Achter hem tilt zijn buurman de ijskast naar boven.

Aan de rand van Hambeek sjouwen zo’n twintig kinderen van rond de tien een zware rubberboot een verhuiswagen in. Het zijn de Brugse zeescouts, maar hun kamp aan de Limburgse Maas is ten einde. De kinderen hebben deze week veel geleerd over water, benadrukt leider Pieter-Jan de Wit. Maar zelfs voor de waterratten van de Brugse Zeescouts is deze waterstroming te veel. Achter hen heeft de Maas haar oevers al overschreden.

Auto na auto rijdt weg uit de wijk, op weg naar een veiliger oord, hoger gelegen, verder bij het water vandaan. Wie goed luistert, hoort nog: ‘Vergeet je de TV niet uit te zetten?’ Om de hoek blaft hond Mila naar Anouk Schatorjé, harder dan hij in tijden heeft gedaan. “Het lijkt alsof hij voelt dat er iets aan de hand is”, lacht ze. Samen met haar moeder heeft ze haar spullen naar boven gesjouwd, ze vertrekken straks nog. Gelukkig mag ook Mila mee. “En kat Buddy ook. Die wil je toch niet achterlaten, als het water de straat inloopt.”

Schatorjé gaat vanavond naar Nijmegen, naar familie. Aan de andere kant van de stad is een sporthal beschikbaar, maar daar gaat ze niet naartoe, net als de meeste Hambekers. Vrienden of kennissen, broers en zussen zijn ingeschakeld als overnachtingsplek. Morgen zou Jos Reulen naar zijn broer gaan, die aan de andere kant van de rivier woont, net een stukje hoger. “Maar nu wordt dat gebiedt ook geëvacueerd”, fronst hij. Waar hij dan naartoe, gaat, weet hij nog niet. “Anders ga ik maar een stukje wandelen, langs de rivier, tot het water weer gezakt is”, grapt hij. Hij zal nog wel even bezig zijn.

