Rob Jetten stelt zich kandidaat als lijsttrekker D66

Tegen de krant zegt de demissionair minister (Klimaat en Energie) dat het tijd is voor een nieuwe generatie, “die wat minder dat verleden met zich meesleept en open en onbevangen probeert de zaken op te lossen”.

Als lijsttrekker wil Jetten de inhoudelijke koers van zijn partij niet veranderen, zegt hij in gesprek met het AD. D66 moet wat hem betreft vooral “herkenbaar” zijn. “Echt staan voor de democratische rechtsstaat, vrijheden en moreel leiderschap”, aldus Jetten.

Leiderschapsverkiezing

De vraag wie de lijst van D66 aan zal voeren richting de verkiezingen staat open nadat Sigrid Kaag heeft besloten dit niet te doen. Ze wordt ernstig bedreigd en zwaar beveiligd en wil dat haar gezin niet langer aandoen.

De partij heeft laten weten snel een leiderschapsverkiezing te organiseren. De huidige fractievoorzitter Jan Paternotte liet donderdag al weten geen interesse te hebben.

In 2018 werd de toen 31-jarige Jetten vooruitgeschoven als fractievoorzitter, na snel carrière te hebben gemaakt in de partij. Hij was toen ruim een jaar Kamerlid en daarvoor fractievoorzitter in de gemeenteraad van Nijmegen. De politicus moest zich bewijzen als de opvolger van Alexander Pechtold, die in twaalf jaar was uitgegroeid tot de onbetwiste partijleider en D66 na een moeilijke periode weer belangrijk maakte in Den Haag.

‘Klimaatdrammer'

Twee jaar later stelde Jetten zich niet kandidaat als lijsttrekker, om plaats te maken voor Sigrid Kaag, die zich populair had gemaakt binnen de partij als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Zijn steun werd beloond. Tijdens de formatie schoof Jetten als secondant van Kaag aan bij de onderhandelingen. In het onlangs gevallen kabinet-Rutte IV werd hij minister voor Klimaat en Energie.

Al in zijn tijd als Kamerlid profileerde Jetten zich op het thema klimaatverandering. Het leverde hem de geuzennaam ‘klimaatdrammer’ op nadat Klaas Dijkhoff van de VVD hem zo noemde. Jetten liet zelfs T-shirts drukken met die tekst.

“Die klimaatcrisis is een van de grootste bedreigingen voor de hele planeet”, zegt Jetten tegen het AD. Hij wil de economie vergroenen, zo zorgen voor meer werkgelegenheid en de energierekening omlaag brengen.