Ridouan T. zit vast in Nederland

Ridouan T. is woensdag door de autoriteiten in Dubai het land uitgezet en afgelopen nacht overgebracht naar Nederland. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Diverse media melden dat hij overgebracht is naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

T., hoofdverdachte in het Marengo-proces, is om veiligheidsredenen met een gecharterd vliegtuig naar Nederland gevlogen, onder begeleiding van de Nederlandse politie. De rechtbank gaf in september een bevel gevangenneming af voor T. Eerder al had het Openbaar Ministerie hem op nationale en internationale opsporingslijsten geplaatst.

Later meer.

