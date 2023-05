Ridouan T. wil eigen verdediging voeren in Marengoproces

Opgelucht ademhalen kunnen rechters, advocaten en de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten niet. Ridouan T. heeft de rechtbank weliswaar geschreven zichzelf te zullen verdedigen in liquidatieproces Marengo, maar die beslissing komt voort uit noodzaak. In zijn brief stelt de hoofdverdachte dat hij nog wel degelijk op zoek is naar een opvolger van Inez Weski, zo laat Thomas van der Horst weten. Van der Horst is T.’s advocaat op het gebied van zijn detentie, maar staat hem niet bij in Marengo.

De hoofdverdachte in Marengo, door justitie gezien als het kopstuk van een criminele organisatie, hoopt zijn eigen verdediging slechts voorlopig te hoeven voeren. Hij heeft de rechtbank geschreven alle onderzoeksverzoeken te willen handhaven die door Weski eerder zijn gedaan. Zij besloot eind vorige maand te stoppen als T.’s advocaat, nadat ze eerder werd opgepakt. Weski wordt verdacht van het doorsluizen van verboden boodschappen van haar cliënt naar de buitenwereld, en andersom. T. zit in Vught in de strengst beveiligde gevangenis van Nederland.

Ook Weski zit nog vast. Wel zijn de beperkingen die haar waren opgelegd inmiddels opgeheven, maakte het Openbaar Ministerie vrijdag bekend. Los van haar advocaten mag ze nu ook contact hebben met de buitenwereld. De Rotterdamse deken heeft Weski intussen geschorst, zodat ze zich volledig kan focussen op haar eigen verdediging.

Wat vindt de rechtbank van Ridouan T.’s beslissing?

Tijdens een regiezitting zal de rechtbank aankomende woensdag uitleggen hoe zij aankijkt tegen de keus van T. om zichzelf voorlopig te vertegenwoordigen in Marengo. Het monsterproces is na vijf jaar in de slotfase beland, de inhoudelijke behandeling was tijdens Weski’s arrestatie bijna rond. Misschien vindt ook de rechtbank dat Ridouan T. het staartje van de zaak zonder advocaat kan.

Maar voor het hoger beroep zal een opvolger van Weski moeten worden gevonden. En dat is geen sinecure, is op te maken uit de brief van T. aan de rechtbank. Marengo is een uitzonderlijke zaak. Zo zijn tijdens het proces drie betrokkenen vermoord. Al waren dat de broer (Reduan B.), advocaat (Derk Wiersum) en vertrouwenspersoon (Peter R. de Vries) van de kroongetuige (die momenteel ook geen advocaat heeft), ook aan het bijstaan van sleutelfiguur T. zelf kleven veiligheidsrisico’s.

Iedere verdachte dient te worden verdedigd, is het standpunt van veel raadslieden

Steekt niemand zijn of haar vinger op, dan zou de deken iemand kunnen aanwijzen die T. moet verdedigen. Maar zo ver zal het waarschijnlijk niet komen, leert een rondgang langs strafrechtadvocaten. “Iedereen heeft recht op verdediging”, zo legt Michel van Stratum uit. “Ook verdachte T. En iemand zal die taak op zich nemen.”

Het gros van de ondervraagde advocaten vindt het te vroeg om te bepalen of zij Ridouan T. zelf zouden verdedigen. Maar een hard ‘nee’ rolt er zeker niet over hun lippen. “Op voorhand sluit mijn kantoor geen enkele verdachte van rechtsbijstand uit”, zegt Geert-Jan Knoops bijvoorbeeld. “Wij maken per verzoek dat bij ons binnenkomt een afweging.”

Anderen schudden hun hoofd wél, maar dat heeft dan voornamelijk te maken met praktische bezwaren. Hun kantoren zijn te klein voor de zaak, voeren ze aan, zij hebben in de agenda’s geen ruimte voor dit enorme liquidatieproces. Of hun kantoren hebben conflicterende zaken lopen.

Maandag wordt Marengo hervat. Dan reageren de advocaten van medeverdachte Mohamed R. op de standpunten van justitie, en krijgt die verdachte de kans om tijdens het ‘laatste woord’ zijn visie te geven op de verdenkingen die er tegen hem liggen.

Lees ook:

Wie is wie in het Marengo-proces?

Het is een complex strafproces van gigantische proporties: het Marengo-proces. Justitie vervolgt 17 verdachten, allen vermoedelijk onderdeel van de groep rond topcrimineel Ridouan T. Maar wie is wie precies?