Rick (62) en Conny (59) Faasen zijn volledig gevaccineerd, maar kregen toch corona. ‘Ik was echt verrast’

Conny Faasen (59) rook het altijd als de sperziebonen aan de kook kwamen, maar van de ene op de andere dag was dat vermogen verdwenen. En de koffie smaakte vies. Sinds haar man Rick niet lekker terugkwam van zijn werk als vrachtwagenchauffeur en hun dochter ziekig op de bank lag, voelde ook zij zich niet helemaal fit.

Maar een werkdag overslaan, dat paste haar niet. Dus zette ze zich ertoe en liep de trap af naar de douche. Haar dochter riep haar terug, want die nacht had zij een positieve testuitslag binnengekregen. Conny en Rick waren, anders dan hun dochter, wél gevaccineerd, en dus niet zo bang voor een besmetting met corona. Maar ze moesten zich ook laten testen.

Het leek gewoon een verkoudheid

Rick Faasen (62) dacht dat hij gewoon een verkoudheid onder de leden had. En Conny had zo intensief voor haar dementerende moeder gezorgd het afgelopen half jaar, dat ze haar klachten aan een flinke vermoeidheid toeschreef. Maar de uitslag van de test bleek positief. “Alsof je de eindstreep ziet en dan toch door corona wordt ingehaald”, zegt Rick.

“Ik was echt heel erg verrast”, zegt Conny. “Ik kon het eigenlijk niet geloven. Ik werk als managementassistente in het ziekenhuis en was als een van de eersten gevaccineerd met Pfizer, in januari. Ik ben verder gezond. Heel naïef misschien, maar ik werd er totaal door overvallen. We wisten wel dat vaccins niet volledig beschermen, maar je houdt er toch weinig rekening mee”, zegt Conny.

Uit het bron- en contactonderzoek van de GGD bleek dat niet hun dochter, maar waarschijnlijk een van de lossers van Albert Heijn, waarvoor Rick rijdt, hem besmet heeft. “Ik heb mij laten vaccineren voor mijzelf, maar ook om mijn medemens te beschermen. Nu zijn toch mijn vrouw en dochter besmet”, zegt hij.

Doorbraakinfecties komen vaker voor

Als volledig gevaccineerden besmet raken, heet dat een ‘doorbraakinfectie’. Nu in Nederland de meeste mensen gevaccineerd zijn, komen doorbraakinfecties ook hier vaker voor. Coronavaccins beschermen in ongeveer 7 op de 10 gevallen tegen besmetting, dus in 3 op de 10 gevallen niet. Vaak verloopt een infectie bij gevaccineerden wel milder dan bij ongevaccineerden. De vaccins beschermen in 95 procent van de gevallen tegen ziekenhuisopname.

Ook Rick en Conny Faasen hoefden niet naar het ziekenhuis, maar de doorbraakinfectie had best wat gevolgen. Rick stond al lange tijd op de wachtlijst voor een heupoperatie. Hij leefde ernaartoe omdat hij veel pijn had. Maar doordat hij corona had, moest hij afbellen. “Donkere wolken pakten zich samen”, zegt hij. “Ik was bang dat ik weer onderaan de lijst zou belanden.”

Conny spreekt van een ‘heftige griep’

Waar het bij Rick bij een verkoudheid bleef, kreeg Conny het flink te verduren. Ze hoestte dag en nacht, kreeg koorts, moest braken, haar smaak- en reukvermogen verdween. Ze noemt het een ‘heftige griep’, niet per se ‘de milde infectie’ die ze verwacht had. “Maar mijn weerstand was slecht op dat moment. Ik had mijn lichaam al opgebruikt.”

Ze was twee weken thuis. Hoewel ze benauwd was en dat ‘griezelig’ vond, was ze door de vaccinaties niet bang om in het ziekenhuis te belanden. “De vaccinaties gaven me juist een veilig gevoel. Behoorlijk ziek worden is niet zo erg, daar kom je wel weer overheen.” Het lastige is, zegt ze, dat ze zich nu nog steeds niet zichzelf voelt.

Toen ze vorige week dinsdag voor het eerst naar haar werk ging, ging het mis. Zelfs simpele mails kon ze niet beantwoorden. “Alles wat ik normaal op de automatische piloot deed, ging nu moeizaam.” Of dit komt door de coronabesmetting of door de intensieve periode daarvoor, weet Faasen niet precies. “Ik denk dat corona het zetje gaf.”

Inmiddels bouwt ze het werken rustig op en is ze weer voor het eerst naar kantoor geweest. Rick kon vorige week alsnog terecht in het ziekenhuis en herstelt nu van de operatie aan zijn heup. Hij heeft nergens meer last van. “We waren waarschijnlijk veel zieker geworden als we niet geprikt waren”, zegt hij monter.

