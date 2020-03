Richard de Mos wil burgemeester van Den Haag worden: ‘Mijn sollicitatie is een statement’

Richard de Mos licht zijn sollicitatie naar het burgemeesterschap van Den Haag toe: “We waren op de goede weg, met een boodschap van hoop en optimisme. Met extra aandacht voor Den Haag Zuidwest. De normale man vond weer zijn weg naar het stadhuis. Daar is wat tussen gekomen.”

De voormalig wethouder en leider van de grootste fractie van Den Haag is duidelijk over zijn motivatie om eerste burger van zijn stad te worden: hij wil de klus vervolgen waar hij als wethouder in 2018 aan begon. In juli hoopt hij als opvolger van waarnemend burgemeester Johan Remkes (VVD) geïnstalleerd te worden. De Mos is de tweede die openlijk solliciteert; burgemeester Bert Blase van Heerhugowaard maakte twee weken geleden zijn kandidatuur bekend.

De openlijke sollicitatie van De Mos is opmerkelijk, omdat het voormalige PVV-Kamerlid verdachte is in een corruptiezaak. Als wethouder zouden zijn lijntjes met de ondernemers voor wie hij ‘ombudspolitiek’ bedreef te kort zijn geweest. Justitie verdenkt hem van ambtelijke corruptie, schending van het ambtsgeheim en omkoping. De Mos claimt onschuldig te zijn, maar trad in oktober toch af als wethouder. Tegenwoordig is hij weer raadslid.

Er is ‘wat tussen gekomen’, zegt u: u wordt verdacht van corruptie. Is dat geen reden om terughoudend te zijn met solliciteren?

“Je kan ook zeggen: het argument van gebrek aan integriteit wordt als politiek wapen gebruikt om mij en mijn partij buitenspel te zetten. We vormen de grootste partij van de stad. Uit peilingen in lokale media blijkt dat er veel steun is voor mij als burgemeester. Ik ben de meest genoemde kandidaat.”

Maar toch: integriteit is een belangrijk onderdeel van de profielschets van de gewenste burgemeester.

“En dat is prima. Ik geloof dat ik integer ben. Ik geloof heilig in mijn onschuld. Inmiddels loopt het onderzoek tegen mij vijf maanden en ik weet nog steeds niet waar ik aan toe ben. Of hoelang het nog gaat duren. Ik ga niet jaren op mijn handen zitten.”

Maakt u een schijn van kans?

“Ik ben een realist, en realistisch gezien wordt het moeilijk. Maar ik doe het niet voor mezelf, ik doe het door het draagvlak dat ik heb in de stad. En ik solliciteer openlijk, als een statement: het is tijd de weg vrij te maken voor de gekozen burgemeester.”

Stel dat u wordt aangesteld, dan krijgt u te maken met partijen als de ondernemers aan wie omstreden nachtvergunningen zijn verstrekt. Levert dat praktische problemen op?

“Nee. Tot op de dag van vandaag zie ik niet in wat ik fout heb gedaan. De toenmalige burgemeester heeft die vergunningen verstrekt, niet de wethouder. Ik zou die vergunningen als burgemeester moeten handhaven, ja. Maar nogmaals: ik zie niet in wat ik fout heb gedaan.”

