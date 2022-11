Rellen na overwinning Marokko op wereldkampioenschap

In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag moest de politie optreden vanwege rellen na de wedstrijd van Marokko tegen België. Marroko won de wedstrijd waarna het onrustig werd op sommige straten.

In het centrum van Rotterdam gooide een groep van ongeveer vijfhonderd supporters volgens de politie vuurwerk en glas naar agenten. Daarop volgden verschillende charges van de ME.

In Den Haag een zelfde beeld.. “De sfeer is wat grimmiger geworden”, zegt een politie woordvoerder uit die stad. Volgens haar werd er met zwaar vuurwerk gegooid en trokken supporters auto’s van voorbijgangers open.

Hoeveel mensen in Den Haag voor onrust zorgen, kon de woordvoerder niet zeggen. “Het gaat om een grote groep. De politie probeert ervoor te zorgen dat iedereen weggaat.”

Amsterdam

Op het Mercatorplein in Amsterdam-West is veel overlast, aldus de politie. Er zijn daar volgens een woordvoerder zo’n vijfhonderd mensen op de been. Er zijn brandjes uitgebroken en mensen steken vuurwerk af. De ME staat klaar om in te grijpen, mocht dat nodig zijn, aldus de politie. In eerste instantie verliepen de feestelijkheden gemoedelijk. “Er was een feestje en dat is nu overlast geworden”, aldus de woordvoerder. .

In Utrecht en Amersfoort werd vooral feest gevierd, aldus een woordvoerder van de politie. In de Utrechtse wijk Lombok was de sfeer feestelijk, er waren slechts her en der wat kleine straatbrandjes. In Amersfoort werd een scooter in brand gestoken en was vuurwerk.

In de Belgische hoofdstad Brussel is het al de hele avond onrustig. Na de wedstrijd braken er meerdere rellen uit. De politie zette daarop waterkanonnen in.

