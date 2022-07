Rechtszaken over opvang Oekraïense honden: ‘Niemand wil een uitbraak van hondsdolheid’

De oorlog in Oekraïne zorgt niet alleen voor een stroom aan menselijke vluchtelingen. Er kwamen ook zo'n 2000 dieren naar Nederland. Dat leidt nu tot een serie rechtszaken over vaccinaties tegen hondsdolheid en verplichte quarantainemaatregelen.

Acht Oekraïense honden die vanwege de oorlog zijn opgevangen in Nederland, moeten voorlopig verplicht in afzondering blijven vanwege het risico op hondsdolheid. En dat moet op een speciaal daarvoor aangewezen plek: ze mogen dus niet terug naar hun Nederlandse opvangadres. Dat heeft de rechter besloten in een spoedzaak tussen twee hondenbezitters en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Oekraïne geldt als een hoogrisicoland voor hondsdolheid, een infectieziekte die voor dier én mens levensgevaarlijk is. De NVWA wil besmettingen met het rabiësvirus in Nederland dan ook koste wat kost voorkomen.

Tegelijkertijd heeft de Europese Unie afgesproken coulance te betrachten als mensen met hun huisdieren op de vlucht zijn. Zij mogen - als dat mogelijk is - hun dier in thuisquarantaine houden. Dat betekent dat honden (of katten) geen contact mogen hebben met andere mensen en dieren en zoveel mogelijk binnen moeten blijven. Uitlaten mag alleen aangelijnd, en het liefst ook met een muilkorf op.

Stichtingen en handelaren

Die uitzondering geldt echter alleen voor vluchtelingen zelf. Stichtingen, handelaren en particulieren die Oekraïense huisdieren willen helpen, moeten wél aan de normale invoerregels voldoen. Dat betekent dat een dier zonder de juiste papieren in quarantaine kan worden geplaatst voor een periode van maximaal zes maanden. Dat leidt tot onbegrip én een aantal rechtszaken tussen de NVWA en de nieuwe Nederlandse eigenaren van de honden.

Zo deed de rechter vorige maand al uitspraak in een zaak die draaide om drie rottweilers die afkomstig zijn uit de buurt van Kiev. Een hobbyfokker in Nederland nam de dieren - twee volwassen teven en een pup - over van een Oekraïense collega. Zij voldeed daarbij niet aan alle wettelijke regels: de honden hadden bijvoorbeeld nog geen verplichte bloedtest ondergaan, waarmee moet worden vastgesteld of de vaccinatie effectief is.

Het stond wel vast dat de pup kort na aankomst in Nederland was ingeënt tegen rabiës. En ook dat de twee teven in Oekraïne zelfs drie keer per jaar een vaccin kregen, veel vaker dan strikt noodzakelijk. Om die reden was de kans op hondsdolheid bij deze honden nihil, oordeelde de rechter. De dieren hoefden daarom niet elders in afzondering, maar mochten bij de fokker zelf in thuisquarantaine.

Over andere honden meer onduidelijk

Met die uitspraak in de hand hoopten twee andere hondenhouders nu ook op clementie. Maar in de uitspraak van deze week oordeelt de rechter anders. Van de acht honden waar het nu om gaat, komen er zeven uit de stad Lviv. De dieren werden daar tijdens de oorlog opgevangen in een asiel: hun baasjes zijn vanwege de oorlog gevlucht. Daardoor is het onduidelijk of en wanneer ze tegen hondsdolheid zijn gevaccineerd. De honden zijn pas bij aankomst in Nederland gechipt en hebben hier een hondenpaspoort gekregen.

Over de achtste hond is weliswaar iets meer bekend, maar lang niet zoveel als bij de eerdere zaak over de rottweilers uit Kiev. Bovendien beschikte de nieuwe Nederlandse eigenaar in dit geval niet over een geschikte plek voor thuisquarantaine. In beide gevallen hoeft de NVWA de honden dus niet terug te geven. De dieren worden - zoals de NVWA het omschrijft - opgevangen bij ‘instellingen die vergelijkbaar zijn met een dierenpension’.

2000 dieren, enkele tientallen in quarantaine

Overigens is bij het grootste deel van de Oekraïense huisdieren thuisquarantaine wél voldoende, blijkt uit NVWA-cijfers. Van de - naar schatting - tweeduizend dieren zijn er enkele tientallen in officiële quarantaine geplaatst. Begin juni ging het om 34 dieren: 2 van vluchtelingen, 32 van stichtingen, handelaren of particulieren.

“Er bestaat geen test die vast kan stellen of een dier rabiës heeft”, schrijft de NVWA in een toelichting op haar website. “Hierom zijn we als land extra voorzichtig met invoer van huisdieren uit landen waar de kans op rabiës erg hoog is. Niemand wil een uitbraak van hondsdolheid, een voor mensen dodelijke ziekte waaraan wereldwijd nog altijd circa 50.000 mensen per jaar overlijden.”

Lees ook:

Huisdieren vluchten mee met hun Oekraïense baasjes. ‘Dit land is gemaakt voor honden’

Een aantal Oekraïense vluchtelingen neemt een geliefd huisdier mee op de vlucht naar Nederland. Dat gebeurde nog nooit op deze schaal. Welke problemen levert dat op?